"الصحة": بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لهؤلاء في المملكة

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كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية في الوزارة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في المملكة.





أمراض يسببها الفيروس التنفسي المخلوي



المملكة خامس دولة تستخدم لقاح الفايروس التنفسي المخلوي



ودعا الدكتور عسيري إلى التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مشيراً إلى أن الفايروس سبب مهم لالتهابات الجهاز التنفسي، ويزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ، وفقًا لـ"عكاظ".وقال: هذا الفايروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيس في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، مضيفاً: يتوقع أن يحدث اللقاح فارقاً عظيماً في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد.وكان وكيل «الصحة» قد أوضح في يناير الماضي أن المملكة ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ 65 سنة وأكبر، ويليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول 6 أشهر من الحياة.مفيداً -آنذاك- بأن لقاح كبار السن أجيز في ذلك الوقت في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.