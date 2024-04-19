الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

"الصحة": بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لهؤلاء في المملكة

الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية
الدكتور عبد الله بن مفرح
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية استشاري الأمراض المعدية في الوزارة، الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، بدء توفير لقاح الفيروس التنفسي المخلوي RSV لكل من بلغ 60 سنة وأكبر في المملكة.اضافة اعلان

أمراض يسببها الفيروس التنفسي المخلوي

ودعا الدكتور عسيري إلى التواصل مع طبيب الأسرة في تطبيق «صحتي» للحصول على اللقاح، مشيراً إلى أن الفايروس سبب مهم لالتهابات الجهاز التنفسي، ويزيد احتمالات الجلطات القلبية بشكل ملحوظ، وفقًا لـ"عكاظ".
وقال: هذا الفايروس هو السبب الأول للتنويم في السنة الأولى من العمر، وسبب رئيس في التهابات الرئة والوفيات المرتبطة بها في كبار السن، مضيفاً: يتوقع أن يحدث اللقاح فارقاً عظيماً في العبء المرضي من هذا الفيروس العنيد.

المملكة خامس دولة تستخدم لقاح الفايروس التنفسي المخلوي

وكان وكيل «الصحة» قد أوضح في يناير الماضي أن المملكة ستكون خامس دولة في إدراج واستخدام لقاح الفايروس التنفسي المخلوي RSV لمن بلغ 65 سنة وأكبر، ويليه إجازة لقاح آخر مصمم لحماية الأطفال في أول 6 أشهر من الحياة.
مفيداً -آنذاك- بأن لقاح كبار السن أجيز في ذلك الوقت في الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

اقرأ أيضا

أدوات منزلية تؤدي إلى تفاقم التهاب المفاصل

تحذير من انتشار مرض غامض "مشابه لكوفيد" في هذا البلد

كثيرة ومتوفرة.. "الخضيري" يوجه بتناول هذه البدائل الصحية للمشروبات الغازية

دراسة تحذر من خطورة التلوث على دماغ الأطفال الرضع

طنين الأذن مشكلة شائعة هذه أبرز أسبابها

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

طفل نائم 5:51 م الثلاثاء، 09 أبريل 2024

نصيحة مهمة من الصحة لضبط ساعة النوم بعد رمضان

شرب الماء 12:47 ص الثلاثاء، 09 أبريل 2024

الصحة توجه نصائح مهمة للوقاية من مشاكل المعدة في العيد

images 1:45 م الأحد، 24 مارس 2024

تحذير مهم: طريقتان لتناول أدوية الغدد في رمضان

عسر الهضم في رمضان 4:12 م الجمعة، 22 مارس 2024

عسر الهضم في رمضان.. الأعراض والأضرار وطرق الوقاية