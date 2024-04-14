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يتضمن 3 أنواع من الأطعمة.. نظام غذائي نموذجي من أجل صحة جيدة

نظام غذائي نموذجي
نظام غذائي نموذجي
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يتطلع الكثيرون إلى الوصول لأنظمة غذائية تسهم في توفير صحة جيدة، والحصول على إرشادات من الخبراء في هذا المجال.
تتمتع كاريسا غالواي بخبرة 10 سنوات كاختصاصية تغذية مسجلة ومستشارة تغذية، وأدى إدراكها لعاداتها الغذائية وتأثيرها على صحتها إلى الاهتمام بالتغذية، الأمر الذي لم يغير وظيفتها اليومية فحسب، بل أيضًا كيفية تعاملها مع نظامها الغذائي.اضافة اعلان
وقالت غالواي لشبكة "CNBC" وجدت أنني أثناء سفري لم أتناول طعامًا صحيًا.. لم أكن أشعر بالنشاط، كنت بطيئة".
في السطور التالية نرصد النظام الغذائي الذي تتبعه خبيرة التغذية من أجل صحة أفضل:
عندما يتعلق الأمر بنظام غالاوي الغذائي، فهو يهدف إلى الحصول على ثلاثة أنواع من الأطعمة في كل وجبة:

1- البروتين

قالت غالاوي إن البروتين "مهم للغاية لنمو العضلات وإصلاحها".
وأضافت: "بالنسبة لإدارة الوزن، تساعدك الأطعمة البروتينية على الشعور بالشبع والرضا". "لذا، عندما يكون لديك بروتين في كل وجبة، فإنك تساعد في دعم استقرار مستويات السكر في الدم".
أنواع البروتين التي تتناولها غالاوي تتضمن: مشروبات مخفوقات البروتين، والمأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من الأوميجا 3، والدواجن، والديك الرومي.
وتقول: "إذا كنت تستخدم اللحوم في وجباتك، فأنت تريد منها كمية بروتين بحجم راحة يدك تقريبًا".

2- الخضراوات والفاكهة

قالت غالاوي: "أريد فاكهة أو خضراوات في أي وقت آكل فيه أي شيء".
الفواكه المفضلة لدى عائلتها لبدء صباحهم بها هي التوت، وهي من أشد المعجبين بالخضراوات الورقية الداكنة مثل السبانخ واللفت والجرجير، وأيضًا البروكلي والقرنبيط.

3- الأطعمة الغنية بالألياف

توصي وزارة الزراعة الأمريكية البالغين، الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أقل بالحصول على 25 و38 جرامًا من الألياف يوميًا للنساء والرجال على التوالي.
ومع ذلك، في المتوسط، يحصل البالغون في الولايات المتحدة على حوالي من 10 جرامات إلى 15 جرامًا فقط من إجمالي الألياف يوميًا، وفقًا لـ Harvard Health Publishing.
ولهذا السبب تهدف غالواي إلى تناول الأطعمة الغنية بالألياف في كل وجبة. بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف تشمل الخضر الورقية، والأفوكادو، واللوز الخام، والتفاح، والبذور مثل بذور الشيا.

مكونات وجبات الإفطار والغداء والعشاء

وجبات الإفطار والغداء والعشاء التي تعدها غالواي لها ولأطفالها خلال اليوم كالتالي:
- الإفطار: الشوفان طوال الليل، مصنوع من الحليب النباتي والقرفة ومسحوق البروتين، ومغطى بالمكسرات والتوت.
- وجبة خفيفة في منتصف الصباح: مخفوق البروتين.
- الغداء: سمك السلمون المقلي مع سلطة البروكلي والأرز البني بالميكروويف.
- العشاء: سمك السلمون مرة أخرى.
لكنها عادة في أيام الخميس، تتناول عائلتها سندوتشات التاكو مع السمك البلطي والفاصوليا السوداء أو الديك الرومي المطحون.

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