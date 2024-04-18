الخضيري: لا تتجاوزوا هذه الكمية من السكريات والدهون

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حذر الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي، من خطر الإفراط في تناول السكريات والدهون على الصحة.

وحث الخضيري على الاعتدال في تناول الطعام بشكل عام تفاديًا للأضرار المحتملة، قائلاً عبر حسابه في منصة "إكس": "الاعتدال مهم في كل شيء.. لا حرمان ولا مبالغة!! (كلوا واشربوا ولا تسرفوا).. تناولوا كل الأطعمة! ومن كل شيء باعتدال!؟وبدون مبالغة".

وأضاف: "والجسم يحتاج سكريات ضروري للعمليات الحيوية والنشاط بما يقارب ١٦ إلى ٢٦ جرامًا باليوم (حسب الجهد والنشاط والوزن والحالة الصحية.. إلخ) وما زاد عنها تحوّل لشحوم".





الدهون الطبيعية والصناعية



الاعتدال مهم في كل شيء … لا حرمان ولا مبالغة!! (كلو واشربوا ولا تسرفوا) . تناولوا كل الاطعمة! ومن كل شيء باعتدال !؟وبدون مبالغة. والجسم يحتاج سكريات ضروري للعمليات الحيوية والنشاط بما يقارب ١٦ الى٢٦ جرام باليوم(حسب الجهد والنشاط والوزن والحالة الصحية..الخ) ومازاد عنها تحول… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 17, 2024

وتابع: "ويحتاج إلى ما يقارب ١٤ جرام دهون طبيعية (سمن أو زيت نباتي) وما زاد قد يتراكم ويضر".لكنه حذر من أن "مشكلتنا من الدهون الصناعية في الأغذية الصناعية التجارية من أكل المتاجر والمطاعم، ومن السكريات الخفية في كل الأكلات، ومن المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية والدقيق الأبيض المعالج".