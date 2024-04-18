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الخضيري: لا تتجاوزوا هذه الكمية من السكريات والدهون

السكر
السكر
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حذر الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي، من خطر الإفراط في تناول السكريات والدهون على الصحة.
وحث الخضيري على الاعتدال في تناول الطعام بشكل عام تفاديًا للأضرار المحتملة، قائلاً عبر حسابه في منصة "إكس": "الاعتدال مهم في كل شيء.. لا حرمان ولا مبالغة!! (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)..  تناولوا كل الأطعمة! ومن كل شيء باعتدال!؟وبدون مبالغة". 
وأضاف: "والجسم يحتاج سكريات ضروري للعمليات الحيوية والنشاط بما يقارب ١٦ إلى ٢٦ جرامًا باليوم (حسب الجهد والنشاط والوزن والحالة الصحية.. إلخ) وما زاد عنها تحوّل لشحوم".

الدهون الطبيعية والصناعية

وتابع: "ويحتاج إلى ما يقارب ١٤ جرام دهون طبيعية (سمن أو زيت نباتي) وما زاد قد يتراكم ويضر".
لكنه حذر من أن "مشكلتنا من الدهون الصناعية في الأغذية الصناعية التجارية من أكل المتاجر والمطاعم، ومن السكريات الخفية في كل الأكلات، ومن المعجنات والحلويات والمشروبات الغازية والدقيق الأبيض المعالج".

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