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الخضيري يزف بشرى لمرضى السكري: جرعة أسبوعية بدلاً من اليومية

السكري
مرض السكري
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زف الدكتور فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، بشرى لمرضى السكري بعد ظهور علاج جديد يتم الحصول عليه كجرعة أسبوعية. اضافة اعلان
 وقال الخضيري عبر حسابه في منصة "إكس": "الحمد لله، هذا الدواء الذي سيكون جرعة واحدة بالأسبوع لمرضى السكر حصل على الموافقة النهائية وسيكون متاحًا بالأسواق خلال شهرين".

دواء "نوفو نورديسك"

وحصل دواء "نوفو نورديسك" الجديد والمبتكر لعلاج مرضى السكري، والذي يؤخذ مرة واحدة كجرعة أسبوعية، على توصية إيجابية ونهائية من وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) لعلاج المرض لدى البالغين.
ومن المقرر أن يتاح للبيع في الأسواق خلال أشهر قليلة.

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