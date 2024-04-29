الخضيري: حتى لا يتكرر التسمم الغذائي احذروا الجهل بهذه الأمور المتعلقة بالطعام والمعدة

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كشف الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض عن طبيعة التسمم الذي أصاب 15 شخصًا في أحد مطاعم الرياض مؤخرًا.

وجاء ذلك في ظل التباين في تفسير أسبابه، وما رآه خلطًا بين المسبب بكتيريا (Clostridium botulinum) والتسمم الشائع بالسالمونيلا.





بكتيريا Clostridium botulinum



تكسر الميكروب



بعد موجة التسمم الغذائي بدأ البعض بالحديث جهلاً بها وخلطاً للمعلومات؛ المسبب بكتيريا قليلة الانتشار تسمى Clostridium botulinum ( فلا تخلطوا بينها وبين التسمم الشائع المعتاد المتكرر بالسالمونيلا، هذه البكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم تعيش في البيئة معدومة الأوكسجين، والبعض قال انها… — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) April 28, 2024

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "بعد موجة التسمم الغذائي بدأ البعض بالحديث جهلاً بها وخلطًا للمعلومات؛ المسبب بكتيريا قليلة الانتشار تسمى Clostridium botulinum (فلا تخلطوا بينها وبين التسمم الشائع المعتاد المتكرر بالسالمونيلا".وأضاف: "هذه البكتيريا كلوستريديوم بوتولينيوم تعيش في البيئة معدومة الأوكسجين، والبعض قال إنها بالسلطات وهذا غير صحيح لأنها بكتيريا لاهوائية يعني تعيش بدون هواء، إما وسط كوم اللحم الفاسد (مغلق الكيس لعدة ساعات في الحر الشديد)، أو داخل المعلبات، أو اللحوم المخزنة بالبلاستيك سواء المبردة أو المجمدة، وبالذات المخزّنة داخل علب أو أكياس بلاستيك عدة ساعات بالحر الشديد ومعزولة عن الهواء".وتابع شارحًا: "ولا يتكسر الميكروب ولا السم بسهولة بالطبخ ولا الحرارة، والحرارة والطبخ ممكن تقضي على البكتيريا نفسها قبل أن تفرز السموم. لكن بعد إفراز السموم قد تبقى بعض السموم في الأكل ولا تهضمه إنزيمات ولا أحماض المعدة لأنه سم عصبي تركيبته مختلفة".ونصح الخضيري، قائلاً: "قلل بشدة أكل المطاعم وكل أكل يُجهزه غيرك، اعمل طعامك بنفسك وجهّزه بنفسك بإشرافك الصحي".