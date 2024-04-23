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وصفة ذهبية من الخضيري لخفض الوزن

انقاص الوزن
الوزن الزائد مشكلة يعاني منها البعض
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قدم الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وصفة طبية لخفض نسبة السكر في الدم والتخلص من الوزن الزائد.اضافة اعلان

مقاطعة المعجنات

وقال عبر حسابه في منصة "إكس": "من أراد خفض السكر، وتخفيف الوزن: لازم تقطع المعجنات كلها أي شيء مصنوع من دقيق القمح سواء أبيض أو بر اقطعه".
وتابع الخضيري ناصحًا: "(جرب شهر واحد: تقاطع كل شيء مصنوع من دقيق القمح حتى البر)،  وسترى الفرق".
لكنه أشار في حال الضرورة "ممكن استخدام القرصان فقط ويكون رهيفًا وخفيفًا. يعني ربع قرص من القرصان. والباقي أكل سلطة وخضار".  

التقليل من التمر

كما نصح بالتقليل من التمر بشدة، وكل السكريات والمعجنات والمخبوزات والحلويات والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر، (مع الحركة والمشي وممارسة الرياضة الخفيفة) والابتعاد عن القلق والتوتر.

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