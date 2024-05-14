لهذا السبب.. هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالحصبة

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أظهرت دراسة أن الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية هم أكثر عرضة للإصابة بمرض الحصبة.

ووفقًا للنتائج، فإن التطعيم كان أكثر احتمالاً بنسبة 2.6 مرة لأن يكون "غير فعال تمامًا" عند الأطفال الذين خضعوا لعملية قيصرية، مقارنة بالأطفال الذين ولدوا طبيعيًا. ولذلك فهم أكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وتوصل الباحثون من خلال النظر في بيانات أكثر من 1500 طفل في هونان بالصين، إلى أن 12% من الأطفال الذين ولدوا بعملية قيصرية لم يكن لديهم استجابة مناعية للتطعيم الأول ضد الحصبة، مقارنة بـ 5% فقط من الأطفال الذين ولدوا بشكل طبيعي.





لماذا الأطفال المولودون قيصريًا أكثر عرضة للخطر؟



أهم أعراض الحصبة



ووضع الباحثون نظرية افتراضية حول لماذا الأطفال الذين خضعوا لعملية قيصرية لا ينتجون أجسامًا مضادة قوية ضد اللقاح.وقالوا إنه يمكن ربطه بتطور ميكروبيوم الأمعاء لدى الطفل- وهي مجموعة ضخمة من الميكروبات التي تعيش بشكل طبيعي داخل الأمعاء- والتي قد تتعطل عند الولادة عبر عملية قيصرية.وقال البروفيسور هنريك سالجي، من جامعة كامبريدج: "مع الولادة القيصرية، لا يتعرض الأطفال لميكروبيوم الأم بنفس الطريقة التي يتعرضون لها عند الولادة المهبلية"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن".وأضاف: "نعتقد أن هذا يعني أنهم يستغرقون وقتًا أطول للحاق بتطور الميكروبيوم المعوي لديهم، ومعه، قدرة الجهاز المناعي على الاستعداد بلقاحات ضد الأمراض بما في ذلك الحصبة".وأظهرت النتائج أن جرعة ثانية من لقاح الحصبة تحفز المناعة، لذلك يقول فريق البحث إنه من "الحيوي" أن يتلقى الأطفال الذين يولدون بعملية قيصرية جرعتين من أجل حماية "قوية".وتابع: "نحن نعلم أن الكثير من الأطفال لا ينتهي بهم الأمر إلى الحصول على جرعة ثانية من لقاح الحصبة، وهو أمر خطير بالنسبة لهم كأفراد وللسكان على نطاق أوسع.وفقًا لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا، فإن الحصبة شديدة العدوى، ويمكن أن تسبب مشاكل خطيرة لدى بعض الأشخاص. وتبدأ العدوى عادةً بأعراض تشبه أعراض البرد، ويتبعها طفح جلدي بعد بضعة أيام.وتشمل العلامات الأولية:حرارة عاليةسيلان أو انسداد الأنفالعطسسعالاحمرار العين وألم ودموعوقد تظهر بعد ذلك بقع بيضاء صغيرة داخل الخدين وعلى الجزء الخلفي من الشفاه.ويظهر الطفح الجلدي بعد ذلك، ويبدأ عادة على الوجه وخلف الأذنين قبل أن ينتشر إلى بقية الجسم. وفي بعض الأحيان تكون البقع مرتفعة وتتحد معًا لتشكل بقعًا.ومضاعفات الحصبة نادرة، لكنها يمكن أن تؤدي إلى الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا والعمى والنوبات المرضية وفي بعض الأحيان الوفاة.