التوتر أثناء الحمل يرتبط بانخفاض ذكاء المولود؟.. دراسة تكشف السر

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أظهرت دراسة جديدة، أن المعاناة من التوتر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل قد يؤدي إلى انخفاض معدل الذكاء لدى الأطفال الذكور.

وأثناء الحمل، ترتفع مستويات الكورتيزول لدى المرأة بشكل طبيعي- هرمون الستيرويد الذي يتم إطلاقه استجابةً للتوتر، وهو ضروري للنمو الصحي للطفل وله تأثير إيجابي على نمو دماغه.

لكن الباحثين اكتشفوا أن المستويات المفرطة من الهرمون خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل قد تعيق درجات معدل الذكاء لدى الأولاد الذين تتراوح أعمارهم بين سبع سنوات.





مستويات الكورتيزول



المهارات الكلامية واللغوية لدى الأطفال



مشاكل سلوكية وأمراض مرتبطة بالتوتر



ولفحص تأثيره على الوظيفة الإدراكية لدى الأطفال أثناء نموهم، قام الباحثون بتحليل البيانات المتعلقة بمستويات الكورتيزول لدى 943 امرأة حاملاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، واختبارات الذكاء لأطفالهن في سن السابعة.واكتشفوا أن النساء الحوامل اللاتي يحملن ذكرًا لديهن مستويات أقل من الكورتيزول في الدم مقارنة بالنساء اللواتي يحملن أنثى، وفقًا للنتائج التي قدمت في المؤتمر الأوروبي للغدد الصماء بستوكهولم.وكشفت النتائج، أن الأولاد الذين تعرضوا لمستويات أعلى من الكورتيزول في الرحم سجلوا نتائج أقل في اختبارات الذكاء في سن السابعة، بعكس الفتيات اللواتي لا يبدين تأثرًا.وقال الباحثون، من جامعة أودنسه في الدنمارك، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الأولاد قد يكونون "أكثر عرضة للتعرض للكورتيزول قبل الولادة" مقارنة بالفتيات، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل".ووجدت دراسة سابقة، أجراها نفس فريق البحث، أن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنة وثلاث سنوات لديهم مهارات كلامية ولغوية أكثر تقدمًا عندما ترتفع مستويات الكورتيزول لدى أمهاتهم خلال الثلث الثالث من الحمل.وجدت الدراسة نفسها، أن الأولاد الذين تعرضت أمهاتهم لمستويات عالية من التوتر يمكنهم قول المزيد من الكلمات في سن 12 إلى 37 شهرًا، بينما كانت الفتيات أفضل في فهم المزيد من الكلمات في سن 12 إلى 21 شهرًا.وقالت المؤلفة الرئيسة الدكتورة أنيا فينجر دراير: "على الرغم من أن دراستنا السابقة أظهرت أن التعرض للكورتيزول قبل الولادة كان مرتبطًا بشكل إيجابي بتطور اللغة، إلا أنه في هذه الدراسة يرتبط التعرض للكورتيزول قبل الولادة سلبًا بدرجات معدل الذكاء".وأضافت: "قد يعني هذا أن المستويات العالية من التعرض قبل الولادة قد يكون لها تأثير مؤقت على النمو المعرفي للطفل".وتابعت: "وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن المفردات لدى الأطفال الصغار تم الإبلاغ عنها من قبل الآباء في دراستنا السابقة، بينما تم تقييم معدل ذكاء الطفل في هذه الدراسة من قبل علماء نفس مدربين".كما وجدت أبحاث منفصلة أن الأطفال الذين يتعرضون لمستويات عالية من الكورتيزول هم أكثر عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية وأمراض مرتبطة بالتوتر في وقت لاحق من الحياة.وأشار الخبراء في السابق إلى أن النساء اللواتي يتعرضن للتوتر في وقت الحمل يزيد احتمال إنجابهن لفتاة بمقدار الضعف.