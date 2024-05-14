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استمرار نقص هذا الفيتامين بالجسم يسبب تضخم القلب.. تحذير مهم من الخضيري

فيتامين د
فيتامين د
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حذر الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، من تأثيرات نقص اثنين من أنواع الفيتامينات على الجسم.اضافة اعلان
وقال الخضيري عبر حسابه في منصة "إكس": "فيتامينان قد يسبب نقصهما هلع وخمول وكسل ومشاكل صحية: نقص فيتامين د D قد يسبب هلع وتسارع ضربات القلب واكتئاب".
وأضاف: "وكذلك فيتامينات ب (B1,B6,B12) ويسبب تنميلاً وقلقًا وتوترًا وضعفًا وخمولاً وكسلاً وألمًا في الأطراف فلا تهملهما، وقد يصل الأمر لتضخم القلب إذا استمر النقص الشديد لعدة أشهر".


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