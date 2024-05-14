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الخضيري يوضح حقيقة اعتماد الباميا كبديل لأدوية السكري نظرًا لفوائدها الكبيرة

البامية
البامية
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فضلاً عن مذاقها الذي يستحسنه كثير من الناس، والذي يجعله ضيفًا شبه دائم على موائد الطعام، فإن للباميا أيضًا فوائد صحية. اضافة اعلان
وقال الدكتور فهد الخضيري، رئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، عبر حسابه في منصة "إكس:": "الباميا مفيدة وصحية سواء مسلوقة أو مطبوخة مع الخضار، وتدعم المناعة والترطيب، وغنية بالفيتامينات والمعادن، وتخفف السكر قليلاً".
لكنه أوضح أنها "ليست بديلاً عن أدوية السكر لمن لديه سكر".
وأشار أيضًا إلى أنها تحتوي على مواد غروية تدعم المفاصل والغضاريف (شبيهة بما في حب الرشاد والحلبة والجيلاتين (الجلي).

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