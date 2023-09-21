الأخيرة مفاجأة.. أهم 3 ممارسات للحفاظ على صحتك في الشتاء

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مع الدخول في فصل الخريف واقتراب الشتاء، يبحث كثير من الناس عن العادات الصحية التي تحافظ على صحتهم خلال موسم البرد.

وغالبًا ما تكون النصيحة الأهم، الحفاظ على مناعة قوية عبر مجموعة من الممارسات الذكية والصحية في هذا الوقت من العام. اضافة اعلان

وتحدث الدكتور نايان باتيل، الصيدلاني والخبير الصحي لموقع "فوكس نيوز" حول أهم ثلاث نصائح للبقاء بصحة جيدة خلال الطقس البارد، وهي:





-ترطيب البشرة



-فيتامين د



-شرب الماء



أوصى الطبيب، بالحفاظ على ترطيب بشرتك للمساعدة في منع فقدان الماء وزحف المواد المهيجة.وقال إنه عندما يصبح الهواء أكثر جفافا في الأشهر الباردة، "من المهم ترطيب البشرة للحفاظ على رطوبتها".وأوضح أن المرطبات يمكن أن تخلق أيضًا حاجزًا وقائيًا على الجلد، لتكون بمثابة درع ضد المعتدين البيئيين في الطقس البارد القاسي.وأوصى أيضًا بالحصول على ما يكفي من فيتامين د، قائلاً إن الحصول عليه على مدار العام هو أمر مهم لتقوية جهازك المناعي.وأضاف: "إنه يساعد في مناطق متعددة في الجسم لتقوية جهاز المناعة، ولتحسين الحالة العقلية، وللمساعدة في الحفاظ على الوزن، وتنظيم مستويات السكر في الدم" - وأكثر من ذلك.ومع ذلك، قد يكون من الصعب الحصول على فيتامين د من الشمس في الطقس البارد.لكن باتيل بين "أن تعرض الجلد لأشعة الشمس هو أفضل وأرخص وسيلة لتحسين مستويات فيتامين د"، ونصح بتناول المكملات الغذائية الكافية.وقال إن تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين د يمكن أن يكون مفيدًا أيضًا خلال الأشهر الباردة، مثل الأسماك الدهنية والقرفة والحليب.قال باتيل إن حاجة أجسامنا إلى الماء في الطقس البارد تكون بنفس قوة حاجة الجسم إلى الماء في فصل الصيف.وأضاف: "يمكن أن يؤدي الهواء الجاف والداخلي ودرجات الحرارة الباردة إلى زيادة فقدان السوائل".بالإضافة إلى ذلك، حذر من أن الإفراط في تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجسم بسرعة.ولهذا السبب، ينصح بتناول المزيد من الماء خلال أشهر الشتاء، حيث يتم استهلاك المشروبات الساخنة الأخرى بشكل أكبر.