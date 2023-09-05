استشاري يحذر من خطورة الإفراط في تناول حبوب مكملات فيتامين D

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حذر د.ناصر الجهني استشاري غدد صماء وسكري وسمنة من خطورة الإفراط في تناول فيتامين دال (D).

وقال الجهني، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "احذروا الإفراط في تناول حبوب مكملات فيتامين دال".





خطورة الإفراط في تناول فيتامين D



معلومات عن فيتامين D



مصادر فيتامين D



وأضاف "تناول جرعات كبيرة من فيتامين (د) ولفترات طويلة بحجة تعزيز المناعة قد يؤدي إلى زيادة الكالسيوم وترسبه في أنسجة الجسم المختلفة والأوعية الدموية واعتلال في وظيفة الكلى".وتابع د. ناصر الجهني أن أي جرعة فوق 4000 وحدة دولية باليوم يحب تكون تحت إشراف طبي.يُعرف "فيتامين د" بأنه أحد أهم الفيتامينات لصحة الإنسان، وظيفته الكلاسيكية هي تنظيم توازن الكالسيوم في الجسم، من خلال زيادة امتصاصه من الأمعاء وتقليل فقدانه من البول وله دور كبير في الوقاية من الكسور الناتجة عن هشاشة العظام.1-"فيتامين د" من الشمس: تعرض الجلد لأشعة الشمس يؤدي لإنتاج "فيتامين د".2- "فيتامين د" في الغذاء: من الصعب الحصول على كل الإمدادات الضرورية من الطعام، لأن هذا الفيتامين يوجد في عدد قليل من الأطعمة، مثل الكبد الحيواني ومنتجات الألبان المدعمة وصفار البيض وبعض الأسماك (كالسلمون والماكريل والسردين) لكن كل هذا لا يكفي لتغطية الجرعة اليومية المطلوبة.3- "فيتامين د" في المكملات الغذائية: يتم تسويقه في مكملات غذائية تشمل أحيانا "فيتامين د" فقط، أو تحتوي عليه مع فيتامينات ومعادن أخرى. التركيبة المقبولة هي" فيتامين د" والكالسيوم.