دراسة توضح تأثير قلة شرب الماء على سلوك الإنسان

أ أ





كشفت دراسة حديثة عن تأثير قلة شرب الماء على سلوك الإنسان، وصحته بصفة عامة.

وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة تغذية روسية إن قلة شرب الماء قد تؤدي إلى تغيرات سلوكية على الإنسان. اضافة اعلان





تأثير نقص الماء



وأضافت أن نقص الماء في الجسم له عواقب عديدة وفقا للدراسات الحديثة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى تأثيره على تكوين حصوات الكلى وضعف جهاز المناعة، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على دماغ الشخص وسلوكه.



كمية الماء للإنسان



وتابعت أن كمية الماء التي يجب أن يشربها كل شخص تختلف من شخص لآخر، مشيرة إلى أنها يمكن أن تعادل 30 مل من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وذكرت أن كبار السن هم الفئة الأكثر تضررا من عدم كفاية مياه الشرب خلال النهار، مؤكدة على أهمية شرب الماء بشكل متساو خلال اليوم.



وأشارت إلى أن البقاء بدون ماء لفترة طويلة ثم شرب لتر من الماء فورا أمر خطير، موضحة أنه يضع عبئا إضافيا غير ضروري على الجسم، وخاصة الجهاز البولي.



تناول الماء بانتظام