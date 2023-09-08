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دراسة توضح تأثير قلة شرب الماء على سلوك الإنسان

شرب الماء
الماء
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كشفت دراسة حديثة عن تأثير قلة شرب الماء على سلوك الإنسان، وصحته بصفة عامة.
وقالت الدكتورة يلينا سولوماتينا خبيرة تغذية روسية إن قلة شرب الماء قد تؤدي إلى تغيرات سلوكية على الإنسان.اضافة اعلان

تأثير نقص الماء


وأضافت أن نقص الماء في الجسم له عواقب عديدة وفقا للدراسات الحديثة، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى تأثيره على تكوين حصوات الكلى وضعف جهاز المناعة، فإنه يمكن أن يؤثر أيضًا سلبًا على دماغ الشخص وسلوكه.

كمية الماء للإنسان


وتابعت أن كمية الماء التي يجب أن يشربها كل شخص تختلف من شخص لآخر، مشيرة إلى أنها يمكن أن تعادل 30 مل من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم. وذكرت أن كبار السن هم الفئة الأكثر تضررا من عدم كفاية مياه الشرب خلال النهار، مؤكدة على أهمية شرب الماء بشكل متساو خلال اليوم.

وأشارت إلى أن البقاء بدون ماء لفترة طويلة ثم شرب لتر من الماء فورا أمر خطير، موضحة أنه يضع عبئا إضافيا غير ضروري على الجسم، وخاصة الجهاز البولي. 

تناول الماء بانتظام


وأوصت الطبيبة الروسية، بتناول 2-3 رشفات من الماء كل 20 دقيقة، مضيفة أن مشاكل تجاهل الماء تشمل الجهاز الهضمي والرئتين والكبد وأعضاء الجسم الأخرى.

ماذا عن الشاي والقهوة؟



وخلصت الطبيبة الروسية بقولها: “إنه عندما يشعر الجسم بالجفاف، يبدأ بتخزين الماء، ما قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة الوزن”، موضحة أن الجفاف يمكن أن يؤثر سلبا على المظهر حيث تتدهور البشرة والشعر والأظافر.
 وحذرت يلينا سولومارتينا من أن المشروبات مثل الشاي والقهوة لا تعوض نقص الماء في الجسم، مما يشير إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى الجفاف.

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