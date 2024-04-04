أكثر من 800 مستفيد من حملة التبرع بالدم في مستشفى "الإمام الفيصل"

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كشفت إحصائيات مستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل عضو تجمع الرياض الصحي الأول عن عدد 816 مستفيداً من الدم ممن هم في أمس الحاجة له ويخضعون للعلاج في المستشفى، وكان ذلك خلال حملة التبرع التي أقامها المستشفى بالتعاون مع وزارة الثقافة في فعاليات موسم الرياض بحي الديرة بالتعاون مع جمعية دمي.



حيث إستمرت الحملة لمدة 6 أيام في فعالية موسم الرياض، و 4 أيام أخرى في جامع الراجحي، بمجموع 11 يوماً، و بمشاركة 272 متبرعاً بالدم، منهم 224 من الرجال و 48 من النساء، وكان من ضمنهم 63 متبرعاً يشاركون لأول مرة بالتبرع بالدم.



الجدير ذكره أن الحملات التي يقيمها المستشفى تأتي ضمن جهوده في ترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية، وتعزيز ثقافة التبرع بالدم؛ عبر دعم مخزون الدم وتوفيره لمختلف الحالات المرضية، والمساهمة في إنقاذ حياتهم.





