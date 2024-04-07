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3 أنواع من الفاصوليا.. الجمع بينها مذهل لعلاج جميع الأمراض

فاصوليا
فاصوليا
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لعل البعض لا يعرف الفوائد الكثيرة للفاصوليا، والتي تنقسم إلى ثلاثة أنواع، يؤدي الجمع بينها إلى الشفاء من جميع الأمراض، حسبما قالت الدكتورة مارينا ماكيشا خبيرة التغذية الروسية.اضافة اعلان

أنواع الفاصوليا وفوائدها:

1-  الفاصوليا البيضاء:
 تحتوي على أعلى نسبة من فيتامين В (حمض الفوليك)، الذي غالبا ما يوصى به للنساء اللاتي يخططن للحمل. لأن حمض الفوليك مهم جدا لعملية انقسام الخلايا. كما أنه يساعد على تقليل مستوى الهوموسيستين، الذي يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. وبناء على ذلك، فإن الفاصوليا البيضاء ضرورية لصحة الأوعية الدموية.

2- الفاصوليا الحمراء:
يحتوي هذا النوع من الفاصوليا على العديد من مضادات الأكسدة اللازمة لتخفيف الالتهابات، لذلك يوصى بتناولها في حالات التهاب المفاصل لأنها تساعد على تقليل الالتهاب وبالتالي تقليل الألم، كما تحتوي الفاصوليا الحمراء على نسبة عالية من مركبات الكبريت العضوية. وجسم الإنسان يحتاج إلى الكبريت من أجل صحة العظام والمفاصل.

3- الفاصوليا السوداء:
 هذه الفاصوليا تفيد في تجديد خلايا الجسم من الداخل والخارج. لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية القابلة للذوبان في الماء، التي تعتبر ركيزة غذائية مفيدة لبكتيريا الأمعاء الغليظة. كما تحتوي على مواد مضادة للأكسدة وتحمي الغشاء المخاطي للأمعاء من تأثيرات العوامل الضارة المختلفة، ما يقلل من خطر الإصابة بالسرطان. كما أنها تقلل من أضرار الأشعة فوق البنفسجية على الجلد.

وتشير الخبيرة، إلى أنه من الأفضل خلط هذه الأنواع مع بعض، ولمنع تكون الغازات والانتفاخ يجب إضافة توابل تحتوي على زيوت طيارة مثل الكزبرة والزنجبيل والكمون والقرنفل عند طهيها.

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