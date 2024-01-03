استشاري يحذر من تناول لحم هذا النوع من الحيوانات: مرتع للأمراض

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حذر الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، من خطورة تناول لحم الوبر بسبب الأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتسبب بها.

وفند النمر، بعض المزاعم المتداولة بشأن فوائد تناول لحم الوبر في علاج السكري والربو وأمراض القلب وغيرها من الأمراض. اضافة اعلان





خطورة تناول لحم الوبر



ماذا تعرف عن الوبر البري؟



أماكن تواجد الوبر في المملكة



تحذير:

ينتشر بين العامة أن لحم الوبر ومرقته علاج للسكري والربو وأمراض القلب والحقيقة أن الوبر البري يعتبر مرتعاً خصباً للديدان والطفيليات مثل الدودة الشريطية والليشمانيا وذوات السوط ...الخ لذلك لاننصح بأكله من الناحية الصحية. pic.twitter.com/ibEc438ux0 — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) January 3, 2024

وقال النمر، عبر حسابه الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "تحذير.. ينتشر بين العامة أن لحم الوبر ومرقته علاج للسكري والربو وأمراض القلب".وأضاف النمر: "الحقيقة أن الوبر البري يعتبر مرتعاً خصباً للديدان والطفيليات مثل الدودة الشريطية والليشمانيا وذوات السوط ... إلخ لذلك لا ننصح بأكله من الناحية الصحية".يذكر أن حيوان الوبر البري هو نوع من أنواع الثدييات في ترتيب الوبر. موطنه في أفريقيا والشرق الأوسط. يزن الوبر الصخري 4-5 كجم (8.8-11.0 رطلاً) ولها آذان وليس لها ذيل.له هيكل عظمي وهو يضاهي حجم الأرنب، لديه زوج من القواطع طويل (يستخدمه للأكل والدفاع عن نفسه) والأضراس التي تشبه تلك التي من وحيد القرن. له أربعة أصابع في الرجلين الأماميتين، وثلاثة في ساقيه الخلفيتين (شبه حيوان إصبعي). لقد كبرت مع منصات أخمص القدم التي يحتفظ بها رطبة من افرازات مثل العرق. الذكورأكبر من الإناث.موطن الوبر البري في أفريقيا وتحديدا، جنوب الصحراء الكبرى، باستثناء حوض الكونغو ومدغشقر. يشمل التوزيع جنوب الجزائر وليبيا ومصر والشرق الأوسط، كما تتواجد في فلسطين والأردن ولبنان وشبه الجزيرة العربية. تم إدخال السلالات الشمالية إلى جبل حفيت الواقعة على حدود عمان والإمارات العربية المتحدة.يتواجد عدد من الوبر الصخري في جنوب المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في نجران. كما يمتد انتشارها في سلسلة جبال طويق وأجا وسلمى في شمال المملكة والحرات.