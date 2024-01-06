عاجل .. خالد النمر يحسم الجدل بشأن تناول نبتة "الحميض".. ماذا قال؟

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حسم استشاري أمراض القلب والشرايين، الدكتور خالد النمر، الجدل المثار بين البعض على مواقع التواصل الاجتماع، حول تناول "الحميض".



أضرار "الحمضة" لأصحاب هذه الأمراض اضافة اعلان



4 نصائح لمرضى الكوليسترول



أولى علامات انسداد الشرايين



تراكم المادة الدهنية على الجدران الداخلية للشرايين



وقال النمر في تغريدة عبر حسابه على منصة "إكس"، :" الحميض نبتة برية يمكن أكلها بعد غسلها ولها استخدامات طبية كثيرة في الطب البديل".وتابع: "لا ينصح بتناولها من قبل الحوامل ومرضى القصور الكلوي، والأطفال ومرضى الربو، ومرضى حصى الكلى من نوع الأوكسالات".وفي وقت سابق، وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لمن يتناول أدوية وحبوب الكوليسترول.وقال النمر، عبر حسابه في منصة إكس "لمن يتناول حبوب دواء الكوليسترول يجب متابعة التالي باستمرار:١. متابعة وظائف الكبد٢.متابعة أنزيم العضلات٣. متابعة وظائف الكلى٤.متابعة تحليل زلال البولكما شدد الدكتور خالد النمر، على أهمية مراجعة واستشارة الطبب المعالج بصورة منتظمة ودقيقة.ويوضح الأطباء، أن ارتفاع مستويات الكوليسترول يزيد من احتمالية الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية الخطيرة.وحدد الدكتور سمريتي ساراف، استشاري أمراض القلب في مستشفى ليستر ببريطانيا، أولى العلامات التي تكشف عن انسداد الشرايين بسبب المستويات المرتفعة من الكوليسترول.وقال لصحيفة "إكسبريس": "إن أول أعراض ملحوظة لانسداد الشرايين بسبب الكوليسترول، أو ما يعرف باسم "تصلب الشرايين"، لا تظهر غالبًا إلا بعد حدوث انسداد كبير".وأضاف: "ومع ذلك، عندما تحدث الأعراض، فإنها يمكن أن تختلف تبعًا للشريان المصاب. على سبيل المثال، إذا كان الأمر يتعلق بالشريان التاجي، فقد تواجه أعراضًا مثل ألم في الصدر (الذبحة الصدرية) أو ضيق في التنفس، غالبًا أثناء النشاط البدني".وأردف: "إذا كان في الشرايين المؤدية إلى دماغك، فقد يؤدي إلى خدر مفاجئ أو ضعف في ذراعيك أو ساقيك، أو صعوبة في التحدث أو ثقل في الكلام، أو تدلي عضلات وجهك. هذه أعراض السكتة الدماغية وتتطلب عناية طبية فورية".وأوضح الطبيب، أن المادة الدهنية تثير هذه العلامات من خلال تراكمها على الجدران الداخلية للشرايين.وهنا يشكل الكولسترول مادة صلبة وسميكة تعرف باسم "البلاك"، ومما يثير القلق أن "تصلب الشرايين"، يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من مرحلة الطفولة.وقال الدكتور ساراف: "مع تراكم اللويحة، فإنها تضيق الشريان، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية. إذا انكسرت قطعة من هذه اللوحة، فيمكن أن تسبب جلطة دموية ، والتي يمكن أن تمنع تدفق الدم تمامًا. وهذا يمكن أن يؤدي إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية، اعتمادا على موقع الشريان المسدود".لذلك، إذا لاحظت أيًا من العلامات التحذيرية التي حددها الطبيب، فمن الضروري طلب العناية الطبية الفورية، لأن "هذه أعراض خطيرة قد تشير إلى أزمة قلبية أو سكتة دماغية".