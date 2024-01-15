لا تتجاهلهما.. علامتان "أقل شهرة" للإصابة بمرض السكري

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مرض السكري هو مرض مزمن يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم، ويوجد نوعان منه، النوع الأول، والنوع الثاني.

ولا يعرف على وجه التحديد سبب مرض السكري من النوع الأول، لكن النوع الثاني غالبًا ما يرتبط بعوامل؛ مثل زيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بما فيه الكفاية، كما يمكن سبب المرض وراثيًا. اضافة اعلان





علامات الإصابة بالسكري



- بطء التعافي من الجروح



رائحة الفم الحلوة



ولا يوجد علاج حاليًا لمرض السكري، لكن هناك علاجات متاحة للمساعدة في تخفيف الأعراض وإبقائها تحت السيطرة. لذا فإن اكتشاف أي علامات إنذار مبكرة أمر مهم.وقد تكون تلك العلامات مقدمات على الإصابة بمرض السكري، حيث تكون مستويات السكر في الدم أعلى مما ينبغي، مما يمهد للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.وقال جراهام فيليبس- المعروف باسم "الصيدلي الذي أقلع عن الأدوية"، لصحيفة "إكسبريس"، إن "اكتشاف علامات الإصابة بمقدمات السكري هو المرحلة الأولى والأكثر أهمية للوقاية من مرض السكري".وأضاف: "إن التصرف بناءً على ذلك هو المرحلة الحاسمة التالية ويجب أن يتم بطريقة مخصصة لاحتياجات الفرد".وأبرز اثنين من الأعراض المميزة و"الأقل شهرة" لمرض السكري والتي يجب أن تكون دافعًا لزيارة الطبيب، وهما:إذا لاحظت أن الجرح لا يلتئم بالسرعة المعتادة، فقد يعني ذلك أن مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا.وقال جراهام: "إن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يؤثر على قدرة الجسم على التئام الجروح. بالنسبة للأشخاص المصابين بالسكري، تميل الجروح إلى التئام بشكل أبطأ وتتطور بشكل أسرع، لذلك من المهم معرفة ما الذي يجب البحث عنه".وأضاف: "يمكن أن تحدث الجروح والخدوش في أي مكان على الجسم، ولكن القدمين هي واحدة من أكثر الأماكن شيوعًا. حتى الجرح الصغير في القدم يمكن أن يتطور بسرعة إلى قرحة في القدم، والتي يمكن أن تصبح خطيرة إذا لم يتم علاجها"."قال جراهام: "يمكن أن تشير رائحة الفاكهة الحلوة إلى مستويات عالية من الكيتونات (الحماض الكيتوني) - وهو أحد مضاعفات مرض السكري من النوع الأول".وتابع: "ومع ذلك، فإن الكيتوزية الغذائية، وهي طبيعية وصحية تمامًا، يمكن أن تسبب رائحة الكيتونات (الأسيتون) في التنفس أيضًا".ومع ذلك، أوضح النظام الطبي بجامعة ميريلاند أن رائحة الفم الكريهة هي أيضًا علامة على مرض السكري من النوع الثاني ولكنها أكثر شيوعًا بين مرضى النوع الأول.تشمل أعراض مرض السكري الأخرى التي يجب البحث عنها ما يلي:التبول أكثر من المعتادالشعور بالعطش طوال الوقتالشعور بالتعب الشديدفقدان الوزن دون محاولةالحكة حول القضيب أو المهبل، أو الإصابة بمرض القلاع بشكل متكررعدم وضوح الرؤية.