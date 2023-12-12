قد يسهم في العلاج.. اكتشاف سبب مهم للإصابة بالسكري

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حدد باحثون أميركيون سببا جديدا لمرض السكري يُمكن أن يوفر هدفاً محتملاً لتطوير فئات من الأدوية تُسهم في علاج المرض.





إنتاج الإنسولين اضافة اعلان



وركز الفريق البحثي أبحاثه على أكسيد النيتريك، وهو مركب في الجسم له وظائف كثيرة منها، توسيع الأوعية الدموية، وتحسين الذاكرة، ومحاربة العدوى، وتحفيز إطلاق الهرمونات، وقد كانت كيفية قيام أكسيد النيتريك بهذه الأنشطة لغزاً فترة طويلة.



وأوضح الباحثون أن الإنزيم الذي اكتشفوه يساعد في توصيل أكسيد النيتريك إلى بروتينات محددة، بما في ذلك المستقبل الذي يسهم في إنتاج الإنسولين في الجسم بشكل طبيعي.



مرضى السكري







واكتشف الباحثون أيضاً أن نشاط هذا الإنزيم في الجسم يرتفع لدى مرضى السكري والفئران المصابة بداء السكري، ما يعطل إنتاج الإنسولين في الجسم بشكل طبيعي.



كما وجدوا أن نماذج الفئران التي لا تحتوي على إنزيم «SCAN» محمية من مرض السكري، ما يفيد بأن وجود كمية كبيرة من أكسيد النيتريك في البروتينات قد يكون سبباً لهذا المرض.





ومن جانبه، قال الباحث الرئيسي بالدراسة في جامعة كيس ويسترن ريسرف، الدكتور جوناثان ستاملر: «لقد أظهرت أبحاثنا أن تثبيط إنتاج هذا الإنزيم يحمي من مرض السكري، لكن الآثار تمتد إلى كثير من الأمراض التي يحتمل أن تكون ناجمة عن إنزيمات جديدة تسهم في مساعدة أكسيد النيتريك على القيام بوظائفه».





وأضاف أن تثبيط هذا الإنزيم قد يقدم علاجاً جديداً لمرض السكري يمكنه تحسين حساسية الإنسولين، والسيطرة على نسبة السكر في الدم، ومن ثم منع مضاعفات المرض».

وأوضح الباحثون في دراسة نُشرت نتائجها، في دورية «سيل» أنهم اكتشفوا إنزيماً يسمى «SCAN» يمنع إنتاج الإنسولين في الجسم بشكل طبيعي؛ ما يتسبب في الإصابة بالسكري.