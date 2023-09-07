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احذر تناول بعض الأدوية بجرعات زائدة.. أمراض مميتة تصيب الكبد

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من غير الممكن أن تعيش بدون الكبد، ولذلك عليك القيام بالمزيد من الاهتمام له ولصحته.

ويعمل الكبد ليلًا نهارًا في الجسم من أجل تحويل الطعام والمواد الغذائية إلى طاقة ومواد كيميائية يحتاجها الجسم، كما أنه يساهم في تصفية السموم من مجرى الدم.اضافة اعلان

أسباب تضرر الكبد:


موقع "ويب طب" ذكر أبرز أسباب تضرر الكبد المحتملة والتي قد تؤثر عليه بشكل سلبي ومن أهمها:

1-الإصابة بعدوى: يمكن أن تصيب الطفيليات وبعض أنواع الفيروسات الكبد مسببة الإصابة بالتهاب الكبد الذي يحد من وظائف الكبد.

ومن أكثر أنواع عدوى الكبد شيوعًا هي التهاب الكبد الفيروسي، والذي يشمل الآتي:

-التهاب الكبد الوبائي أ.

- التهاب الكبد الوبائي ب.

- التهاب الكبد الوبائي ج.

2-  مشاكل في الجهاز المناعي
في حال الإصابة بأمراض المناعة الذاتية يقوم الجهاز المناعي بمهاجمة أعضاء الجسم السليمة، ومن بينها الكبد، ومن أهم الأمراض الناتجة عن ذلك ما يأتي:

-التهاب الكبد بالمناعة الذاتية.

- التهاب الأقنية الصفراوية الأولي (PBC).

- التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي (PSC)

3- الإصابة بالسرطان: بعض أنواع السرطان من شأنها أن تلحق الضرر في الكبد، على الرغم من بدء الإصابة في أعضاء أخرى مختلفة من الجسم.

4-  الإصابة بالسمنة: ترفع السمنة ترفع من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن استهلاك الكحول (NAFLD)، وذلك لأنها تؤدي إلى تراكم الدهون في الكبد.

في معظم الحالات يكون هذا المرض غير خطيرًا، ولكن في بعض الأحيان من شأنه أن يرفع خطر الإصابة بتشمع الكبد وسرطان الكبد وأمراض أخرى مختلفة.

5-  تناول بعض الأدوية بجرعات زائدة: تناول جرعات مرتفعة من بعض أنواع الأدوية، مثل: الأسيتامينوفين أو الأدوية الأخرى يسبب الضرر والتلف للكبد، لذا من المهم اتباع إرشادات وتعليمات الطبيب.

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