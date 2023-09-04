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ماذا تعرف عن "العصب الخامس"؟.. تعرف على الفئة الأكثر إصابة وطرق العلاج

العصب الخامس
العصب الخامس
أ أ
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مع أن الألم قد يكون حادًا، إلا أن ألم العصب الخامس لا يعتبر حالة طبية خطيرة، ولكنه مرض قد يزداد سوءًا مع مرور الوقت.

العصب الخامس:



يبدأ ألم العصب الخامس، نتيجة حدوث نوع من التحسس والتهيج في العصب ثلاثي التوائم، نتيجة:

-وجود أوعية دموية تضغط على العصب، مما يسبب تلف الغمد المياليني المحيط بالعصب والحامي له.

- الإصابة بأمراض قد تؤثر على الغمد المياليني المحيط بالعصب، مثل التصلب اللويحي.

- وجود ورم يضغط على العصب.

- إصابة ما في العصب نتيجة للتعرض لحادث أو جلطة.

الأكثر إصابة بالعصب الخامس:



وبحسب ما ذكره موقع "ويب طيب"، فإن الفئات المعرضة للإصابة بألم العصب الخامس،والأكثر شيوعًا هي:

-النساء عمومًا فرص إصابتهن به تفوق الرجال.

- الأشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين.

- الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم.

- الأشخاص الذين ينحدرون من عائلة يحتوي تاريخها الطبي على حالات إصابة سابقة.

علاج ألم العصب الخامس:



عند استشارة الطبيب والوصول للتشخيص المناسب، غالبًا ما سوف تنحصر خيارات العلاج بين الأمور التالية:

1-الأدوية: من الممكن أن يصف الطبيب للمريض أدوية تمنع تحسس أو تهيج العصب أو أدوية تساعد على استرخاء العضلات.

2- الجراحة: مع الوقت قد يقل تأثير الأدوية الإيجابي على الحالة، ما قد يستدعي تدخلًا جراحيًا، مثل: تحريك الأوعية الدموية الضاغطة على العصب من مكانها لتخفيف الضغط عن العصب.

3- علاج العصب المتضرر بالأشعة.

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