إرشادات مهمة من مجلس الصحة الخليجي لتعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان

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فعّل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول الأعضاء.





إرشادات لتعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان



الوقاية من الأمراض المرتبطة بالفم والأسنان



عوامل تساعد على التحكم في سكر الدم



مخاطر العلاجات على صحة الفم والأسنان



التعامل مع نزيف اللثة وطرق تنظيف الأسنان



وأطلق المجلس حملة إعلامية تشمل مجموعة من الإرشادات التوعوية والتثقيفية عبر حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي بهدف تعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان.وتضمنت الإرشادات عدة نصائح حول العناية بالأسنان، والتغذية السليمة للصحة الفموية، وكيفية الوقاية من الأمراض المرتبطة بالفم والأسنان، مركزة على ضرورة استخدام فرشاة أسنان ناعمة، واستخدام منتجات مدعمة بالفلوريدا، وتجنب الضغط على الأسنان.وتطرقت إلى أن مصاب السكري أكثر الأشخاص معرضاً للإصابة بأمراض اللثة، ومشاكل صحة الفم، وأن تقليل تناول السكريات وتنظيف الأسنان بالفرشاة واستخدام خيط الأسنان بانتظام، والزيارة الدورية لطبيب الأسنان لإجراء الفحوصات الروتينية عوامل تساعد على التحكم في سكر الدم.وأشارت الإرشادات إلى أن الأشخاص الذين خضعوا لزراعة الأعضاء قد يكونون عرضة لمشاكل الفم والأسنان بسبب الأدوية التي يتناولونها، كذلك أن العلاجات التي يستخدمها مرضى السرطان قد تتسبب بحالات جفاف للفم والعديد من المشاكل في صحة الأسنان.كما أوضح المجلس أن هناك طرق فعالة للتعامل مع نزيف اللثة وطرق تنظيف الأسنان، وتجنب التدخين حيث يسبب الإصابة بأمراض اللثة وتأخير الشفاء، مشدداً على ضرورة زيارة طبيب الأسنان مرة واحدة على الأقل في السنة، واستخدام المياه المالحة الدافئة لغسل الفم لتقليل الالتهاب.ويأتي الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان في إطار جهود مجلس الصحة الخليجي المستمرة في تعزيز الوعي بأهمية صحة الفم والأسنان، وتشجيع مواطني دول المجلس على اتخاذ الخطوات اللازمة للحفاظ على صحة أفضل وجودة حياة أعلى.