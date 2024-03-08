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مجلس الصحة الخليجي يكشف عن مواصفات الطبق الصحي في رمضان

رمضان
الخضروات والفواكه أساس النظام الصحي على مائدة رمضان
أ أ
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قدم مجلس الصحة الخليجي، بعض النصائح والتوصيات التي يمكن اتباعها لتطوير نظام غذائي صحي في شهر رمضان المبارك. 
وشرح في "إنفوجراف" عبر حسابه في منصة "إكس" كيف تجعل طبقك صحيًا في رمضان، من خلال تقسيمه بالتساوي إلى المجموعات الغذائية الخمسة، وهي: الحبوب - البروتينات - الخضراوات والفواكه - الألبان وبدائلها، على أن تكون أكبر قليلاً لمجموعتي الخضار والحبوب على النحو التالي: اضافة اعلان

الحبوب

استبدل الحبوب المكررة (الأرز والخبز الأبيض) بالحبوب الكاملة (الأرز البني والشوفان والكينوا) وخصص ثلث طعامك لها.

الخضراوات والفواكه

خصص ثلث طعامك للخضراوات والفواكه بمختلف ألوانها وأنواعها، حيث إنها تساعدك في الوقاية من أمراض القلب.

الألبان

تناول منتجات الحليب الخالية أو قليلة الدسم لتدعيم جسدك بالكالسيوم اللازم لعظام صحية.

البروتينات

اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون المشبعة لتدعيم جسدك بالبروتين والحديد والزنك اللازمة لنمو العضلات.


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