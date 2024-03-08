مجلس الصحة الخليجي يكشف عن مواصفات الطبق الصحي في رمضان

قدم مجلس الصحة الخليجي، بعض النصائح والتوصيات التي يمكن اتباعها لتطوير نظام غذائي صحي في شهر رمضان المبارك.
وشرح في "إنفوجراف" عبر حسابه في منصة "إكس" كيف تجعل طبقك صحيًا في رمضان، من خلال تقسيمه بالتساوي إلى المجموعات الغذائية الخمسة، وهي: الحبوب - البروتينات - الخضراوات والفواكه - الألبان وبدائلها، على أن تكون أكبر قليلاً لمجموعتي الخضار والحبوب على النحو التالي:
الحبوباستبدل الحبوب المكررة (الأرز والخبز الأبيض) بالحبوب الكاملة (الأرز البني والشوفان والكينوا) وخصص ثلث طعامك لها.
الخضراوات والفواكهخصص ثلث طعامك للخضراوات والفواكه بمختلف ألوانها وأنواعها، حيث إنها تساعدك في الوقاية من أمراض القلب.
الألبانتناول منتجات الحليب الخالية أو قليلة الدسم لتدعيم جسدك بالكالسيوم اللازم لعظام صحية.
البروتيناتاختر مصادر البروتين الخالية من الدهون المشبعة لتدعيم جسدك بالبروتين والحديد والزنك اللازمة لنمو العضلات.
بإقتراب الشهر الكريم وبمناسبة #الأسبوع_الخليجي_للتغذية نشارككم بعض النصائح والتوصيات التي يمكن إتباعها لتطوير نظام غذائي صحي في شهر رمضان✨. #مجلس_الصحة_الخليجي pic.twitter.com/BXqrHoAMur— مجلس الصحة الخليجي (@GHC_GCC) March 7, 2024