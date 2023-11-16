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رقم صادم.. إصابة الملايين بمرض السكري في دولة عربية

السكري
أرشيفية
أ أ


أفاد تقرير لوكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن وزارة الصحة أن نسبة المصابين بمرض السكري تقارب 3 ملايين شخص.

مرضى السكري في الجزائر:
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وأوضحت أن نسبة المرض تبلغ حوالي 15 بالمائة لدى السكان البالغين 18 عاما وأكثر، أي بما يقارب 2.8 مليون مريض.

وكانت وزارة الصحة قد نبهت العام الماضي أنه إذا لم يتم اتخاذ التدابير الوقائية قد يصل هذا العدد إلى 5 ملايين مصاب بالمرض مع حلول 2030. 

5 ملايين مصاب بالسكري:

وبحسب ما ذكره رئيس جمعية مرضى السكري بالجزائر، فإن الرقم الإجمالي للمصابين الذين تم تشخيص السكري لديهم، والذين يعيشون مع المرض دون متابعة أو تسجيل لدى المصالح الصحية هو في حدود 5 ملايين مصاب.


وعن أسباب تزايد إصابات السكري، أوضح أحمد بن موسى وهو طبيب عام يشارك في حملات الكشف عن السكري أن النظام الغذائي غير الصحي، تحول إلى عامل كبير في تزايد الإصابات رغم حملات الإرشاد والتوجيه، فضلا عن غياب النشاط البدني.

وحذر من التناول الواسع للخبز الأبيض في الجزائر، كونه يرفع نسبة السكري في الدم بشكل كبير وخطير جدا، ناهيك عن المشروبات الغازية والأرز والبطاطس المقلية والحلويات وغيرها.

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