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7 أطعمة لا غنى عنها لخفض مستويات الكوليسترول في الدم

الكوليسترول
ارتفاتع مستويات الكوليسترول تشكل ضررًا على الصحة
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ارتفاع نسبة الكوليسترول هو مقدمة لمشاكل صحية خطيرة، تتراوح من أمراض القلب إلى السكتة الدماغية.
وكشفت آشلي توش، خبيرة التغذية، عن سبعة أطعمة يمكنها "أن تخفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وتزودنا بالكوليسترول الجيد، وهو أمر مهم في الحفاظ على نظافة شراييننا"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".اضافة اعلان

1. التوت

التوت المليء بمضادات الأكسدة والألياف، مثل الفراولة والتوت الأزرق والتوت، يمثل طريقة سهلة ولذيذة لخفض نسبة الكوليسترول.
وأوصت خبيرة التغذية بتناول التوت بمفرده، أو إضافته إلى المخفوقات ووجبات الإفطار.

2. الأسماك الدهنية

توفر الأسماك الزيتية مثل السلمون مصدرًا رائعًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية التي يمكن أن تزيد من مستويات الكوليسترول الجيد لديك، مما يساعد على تجنب الكوليسترول الضار.

3. الأفوكادو

يزخر بالدهون الصحية التي تساعد على خفض نسبة الكولسترول الضار وزيادة الكولسترول الجيد، "مما يمنحها التوازن المثالي"، بحسب خبيرة التغذية.
ومع ذلك، فإن الأفوكادو يحتوي على نسبة دهنية كبيرة، لذا يجب أن تقتصر على نصف ثمرة أفوكادو يوميًا، كما توصي.

4. الثوم

الثوم يحتوي على مركبات يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
وقالت خبيرة التغذية، إن الثوم يمكن دمجه بسهولة في أي وصفة طعام. 

5. المكسرات

غني بالدهون الصحية والألياف، مثل اللوز والجوز، وهي وجبة خفيفة رائعة أخرى تساهم في صحة القلب.

6. الخضراوات الغنية بالألياف

تعد الخضراوات عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي، فهي مصادر ممتازة للألياف التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم. 
وقالت توش: "الخضار مثل البروكلي وكرنب بروكسل مفيدة بشكل خاص للقلب، ولها تأثير إيجابي على مستويات الكوليسترول".

7. الشوكولاتة الداكنة

وفقًا لخبيرة التغذية، فإنها يمكن أن يساهم في صحة القلب عند الاستمتاع به باعتدال.
وأضافت: "من أجل جني الفوائد، اختر الشوكولاتة التي تحتوي على نسبة 70 بالمئة من الكاكاو على الأقل".

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