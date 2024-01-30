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كيف تخفض الكوليسترول في 6 خطوات؟

الكوليسترول
الكوليسترول يهدد القلب
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يعد تناول بعض الأطعمة وتجنب البعض الآخر أمرًا أساسيًا للحفاظ على مستويات الكوليسترول، تفاديًا لتأثيراته الضارة التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.اضافة اعلان
وقال الدكتور بهافيني شاه، الطبيب العام في بريطانيا: "عندما نتحدث عن ارتفاع نسبة الكوليسترول، فهذا يعني أن هناك فائضًا من هذه المادة الدهنية المنتشرة في مجرى الدم لدينا".
وكشف الطبيب عن ستة تعديلات غذائية بسيطة يمكن أن تعالج مستويات الكوليسترول بسهولة.


1. اختر الدهون الصحية

لخفض مستويات الكوليسترول في الدم، أوصى الدكتور شاه بالتقليل من تناول الأطعمة المليئة بالدهون المشبعة، وتشمل اللحوم الحمراء والفطائر ومنتجات الألبان كاملة الدسم والأطعمة المقلية.
بدلاً من ذلك، اختر الدهون غير المشبعة مثل الأفوكادو والمكسرات والبذور وزيت الزيتون والأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون، بحسب ما أوردت صحيفة "إكسبريس".

2. تناول المزيد من الأسماك


يمكن أن تساعد الأسماك مثل السلمون والماكريل، المليئة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، على خفض مستويات الكوليسترول في الدم، عن طريق خفض الدهون الثلاثية - من الدهون التي تدخل الدم بعد تناول الطعام. 
ووفقًا لبعض الأبحاث، فإنها يمكن أن تساعد عن طريق خفض ضغط الدم، ومنع جلطات الدم، وتحسين الدورة الدموية والحفاظ على إيقاع ضربات القلب ثابتًا.

3. زيادة تناول الألياف


تناول المزيد من الفواكه والخضروات، بما فيها الفاصوليا والقرنبيط والبطاطا الحلوة، يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول "الضار" - وهو النوع الذي يضغط على نظام القلب والأوعية الدموية.

4. تجنب الأطعمة المصنعة

تزيد وجود كميات كبيرة من السكر والملح والدهون، فإن الأطعمة فائقة المعالجة تزيد من مستوى الكوليسترول.
تناول الكثير من الأطعمة المصنعة يمكن أن يزيد من خطر السمنة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول. 
وإذا كنت ترغب في خفض نسبة الكوليسترول لديك، فيجب عليك تجنب الأطعمة فائقة المعالجة مثل الميكروويف والوجبات الجاهزة والكيك والبسكويت والحبوب والجبن والخبز.

5. تجنب الأطعمة الغنية بالكوليسترول

تحتوي بعض الأطعمة، مثل اللحوم الحمراء وصفار البيض والحليب كامل الدسم، على نسبة عالية من الكوليسترول، لذا يجب عليك الحد من تناول هذه الخيارات. 
بدلاً من ذلك، اختر الأطعمة التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكوليسترول مثل الشوفان ، وخبز القمح الكامل، والأرز البني، وحتى الفشار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الفواكه، بما فيها التوت والفراولة والتفاح والبرتقال والعنب، تحتوي أيضًا على نسبة منخفضة من المادة الدهنية.

6. أحجام الوجبات 


من الضروري مراعاة أحجام الوجبات وتجنب الإفراط في تناول الطعام، مما قد يساهم في زيادة الوزن وارتفاع مستويات الكوليسترول.

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