ما كمية الماء التي تحتاج إلى شربها يوميًا لحرق الدهون؟

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قد يشكل تراكم الكثير من الدهون في منطقة واحدة من الجسم خطرًا صحيًا بالغًا، وبشكل خاص. الدهون الحشوية وهي نوع من الدهون المخزنة بعمق في البطن. اضافة اعلان





الدهون الحشوية



زيادة الاستهلاك اليومي من الماء



ما كمية الماء التي يجب أن نشربها كل يوم؟



وعلى الرغم من أن هناك حاجة إلى كمية صغيرة من الدهون الحشوية لحماية الأعضاء وعزلها، لكن وجود كمية كبيرة منها يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض مثل مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب وحتى السرطان.لذلك، إذا لاحظت انتشار تراكم الدهون في بطنك، فقد يكون الوقت قد حان للتفكير في إجراء تغييرات نمط الحياة اللازمة لفقدان الوزن.ويعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن، والالتزام بممارسة التمارين الرياضية بشكل ثابت إحدى الطرق للقيام بذلك.ومع ذلك، فإن إجراء تعديل بسيط على ما تشربه يمكن أن يساعد أيضًا في تقليل الدهون غير المرغوب فيها في الجسم، بحسب صحيفة "إكسبريس".ووفقًا لخبراء الصحة، فإن زيادة استهلاكنا اليومي من الماء يمكن أن يساعد أيضًا في حرق دهون البطن وحماية أعضائنا الحيوية.لكن فكرة إمكانية استخدام الماء كبديل للطعام "لإشباعك" بسرعة ليست دقيقة.ويوصى عوضًا عن ذلك، بزيادة كمية المياه التي تتناولها كجزء من تغيير نمط الحياة على المدى الطويل لتشجيع فقدان الوزن.وجدت إحدى الدراسات، التي نشرت في مجلة "نيوترشن هوسبيتالاريا" 2019، أن شرب كمية كافية من الماء قد يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتقليل الشهية إذا تم تناوله قبل الوجبة.ويمكن أن يقلل هذا من خطر زيادة الوزن على المدى الطويل.وفي حديثها لمجلة "صحة الرجل"، قالت اختصاصية التغذية الرياضية كيلي جونز: "إلى جانب الوجبات والوجبات الخفيفة المتوازنة، قد يساعدك الترطيب الكافي على الاستماع بشكل أفضل إلى إشارات الجوع والامتلاء، مما يساعد جسمك على الوصول إلى الوزن الذي من المفترض أن يصل إليه بمرور الوقت."توصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا، بشرب ستة إلى ثمانية أكواب من السوائل يوميًا، بما في ذلك الشاي والقهوة وفنجان من الحساء.وأضافت: "لا يلزم استهلاك هذا كمياه عادية ويمكن أن يشمل حليبًا قليل الدسم و/أو سكرًا منخفضًا أو مشروبات خالية من السكر مثل العصائر منخفضة السكر والشاي والقهوة".لكن استبدال المشروبات السكرية بالماء يعد إحدى الطرق للمساعدة في تسريع جهود فقدان الوزن.وفقًا للهيئة الصحية، يجب عليك أيضًا الحد من عصير الفاكهة والعصائر إلى كوب واحد صغير كحد أقصى (150 مل) يوميًا وشربه مع الوجبة، "لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر".إذا كنت لا تشرب كمية كافية من السوائل، فسوف تشعر بالجفاف، والذي يعد البول ذو الرائحة الداكنة والقوية علامة واضحة عليه. ويمكن استخدامه كمؤشر جيد على أننا بحاجة إلى شرب المزيد.ولإنقاص الوزن، تنصح هيئة الخدمات الصحية الوطنية أيضًا بممارسة الرياضة لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا وتناول خمس فواكه وخضراوات يوميًا.