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وصفة مذهلة للتخلص من الزوائد الجلدية خلال أيام

الزوائد الجلدية
الزوائد الجلدية
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كشف الدكتور إريك بيرج، الخبير الصحي عن علاج فعال يؤدي إلى اختفاء الزوائد الجلدية والثآليل العنيدة خلال بضعة أيام.
وفي حين أن الزوائد الجلدية والثآليل هي نموات حميدة، إلا أنها غالبًا ما تظهر بشكل مزعج في المناطق الخاصة مما يجعلها غير مريحة.اضافة اعلان
علاوة على ذلك، فإنها غالبًا ما ترتبط بفيروس الورم الحليمي البشري - الذي يسبب سرطان عنق الرحم. 

الخلايا القاتلة للزوائد الجلدية

وقال الدكتور بيرج عبر قناته على موقع "يوتيوب": "إنها تفعل شيئًا محددًا جدًا لجهازك المناعي يسمى الخلايا القاتلة الطبيعية". 
وأضاف: "لذلك، لديك هذه الخلايا القاتلة الطبيعية المصممة لملاحقة وقتل الخلايا السرطانية، وكذلك بعض الفيروسات. وفيروس الورم الحليمي البشري لديه استراتيجية شريرة تتمثل في إضعاف الخلايا القاتلة الطبيعية في جسمك – وهي دفاعك ضد الفيروسات والسرطان"، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ويمكن أن يساعد العلاج على زيادة فعالية الخلايا القاتلة الطبيعية بشكل كبير إذا أصيف مكون آخر. ووفقًا للدكتور بيرج، فإنه "يعيد تأسيس قوة الجهاز المناعي لجسمك، وهو أمر رائع لأنه لا توجد أي آثار جانبية تقريبًا".

علاج الزوائد الجلدية والثآليل

ولمعالجة الزوائد الجلدية والثآليل، كل ما تحتاجه هو مكونين وقطعة قطن لوضعهما على منطقة الجلد التي تعاني من المشكلة.
وتتضمن وصفة الدكتور بيرج، أخذ قطرة واحدة من اليود (يوصي باستخدام بوفيدون اليود لأنه آمن جدًا وغير مكلف للغاية)، ثم تضعها في طبق صغير، مع إضافة بعض الثوم. 
يمكنك إما الحصول على كسارة الثوم، أو الحصول على ملعقتين لسحق الثوم. فقط كل ما تحتاجه هو فص واحد.
بعد تجهيز المحلول، عليك باستخدام قطعة قطن لوضع بعض منه على الزوائد الجلدية أو الثآليل. وبمجرد فرك المنطقة بالمحلول، يجب عليك وضع ضمادة فوقها، وسوف تكرر هذا كل يوم حتى يختفي تمامًا.

فيروس الورم الحليمي البشري

وفيما يتعلق باستهداف فيروس الورم الحليمي البشري، أوصى الدكتور بيرج بإضافة ما يسمى المركب المترابط النشط السداسي (AHCC) إلى هذا المحلول.
وقال: "إن الجمع بين قطرة واحدة من اليود وقطرة واحدة من الثوم مع AHCC سيكون علاجًا مثاليًا ليس فقط للقضاء على هذا المرض ولكن للتخلص من السبب الجذري الأعمق".

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