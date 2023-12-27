الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أبرزها "الرياضة البدنية".. بهذه الطرق تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم

مرضى ضغط الدم
ضغط الدم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
كشفت أبحاث حديثة عن طرق يمكن من خلالها أن تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم خاصة مع تقدمك في العمر، مشددة على ضرورة أن تلعب لعبة طويلة وتحافظ على مستويات تمرينك مرتفعة حتى منتصف العمر.اضافة اعلان

ممارسة الرياضة تحمي من ارتفاع ضغط الدم:

وأوضحت مؤلفة الدراسة التي نشرتها «المجلة الأميركية للطب الوقائي» في أبريل (نيسان) 2021 عالمة الأوبئة كيرستن بيبينز دومينغو من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو (UCSF) «إن المراهقين ومن هم في أوائل العشرينات من العمر قد يكونون نشطين بدنيًا ولكن هذه الأنماط تتغير مع تقدم العمر»، وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» العلمي.

وأظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تخفض ضغط الدم، لكن البحث الجديد يشير إلى أن «الحفاظ على النشاط البدني خلال مرحلة البلوغ؛ بمستويات أعلى مما كان موصى به سابقًا؛ قد يكون مهمًا بشكل خاص للوقاية من ارتفاع ضغط الدم».

وقالت دومينغو «ان ارتفاع ضغط الدم - وهو حالة خطيرة تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم - يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية. كما أنه عامل خطر للإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة».

وحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يزيد على واحد من كل أربعة رجال وحوالى واحدة من كل خمس نساء من ارتفاع ضغط الدم. لكن معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون حتى أنهم مصابون به، ولهذا السبب يطلق عليه غالبًا «القاتل الصامت».

طرق للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

ومع ذلك، هناك طرق للتغلب على ارتفاع ضغط الدم؛ وممارسة الرياضة هي محور هذه الدراسة؛ حيث جندت أكثر من 5100 شخص بالغ متتبعة صحتهم على مدى ثلاثة عقود من خلال التقييمات البدنية والاستبيانات حول عاداتهم خلال ممارسة الرياضة، وحالة التدخين، وتناول الكحول.

ولتحليل البيانات، تم تجميع المشاركين في أربع فئات، حسب العرق والجنس. وفي جميع المجالات ــ بين الرجال والنساء وفي كل من المجموعتين العرقيتين ــ انخفضت مستويات النشاط البدني من سن 18 إلى 40 عاما، مع ارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم وانخفاض النشاط البدني على مدى العقود اللاحقة.

اقرأ أيضا

3 طرق لتجنب الشيخوخة واستعادة الشباب في أسبوعين فقط!

للحماية من نزلات البرد والأنفلونزا.. 5 فيتامينات لاغنى عنها خلال الشتاء

من الذبابة إلى مزيل العرق.. أغرب الأشياء التي عُثر عليها داخل جسم الإنسان

أشهر لغز طبي في العالم.. رجل ينجو من الموت بعد اختراق قضيب حديدي لرأسه

"صحة المدينة": بنك الدم يقدم خدماته للمنومين بلا شروط

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

خفض ضغط الدم 2:40 ص الجمعة، 22 ديسمبر 2023

10 نصائح مهمة لعلاج ومنع ارتفاع ضغط الدم

images 12:37 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

مسؤول يكشف مفاجأة عن المصابين بارتفاع ضغط الدم في المملكة (فيديو)

السرطان 8:04 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

عاجل.. أولها فريضة إسلامية.. 4 طرق تجنبك خطر الإصابة بالسرطان

مكالمة هاتفية 4:01 ص الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

تصيب بالقاتل الصامت.. تعرف على مخاطر المكالمات الهاتفية الطويلة

اقرأ أيضا

عادات غذائية
4:08 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

منها تقليل الأطعمة المعلبة.. 7 عادات غذائية تمنحك صحة أفضل ووزنًا أقل

الطقس - موجة برد - الشتاء - ارشيف الصور
12:32 ص الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

يجهلها كثيرون.. ماذا تعرف عن فوائد الشتاء الصحية؟

الشبو - شبو - مخدرات
10:14 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

يدمر الأعصاب ويقتل ببطء.. معلومات مهمة عن "الشبو" أخطر أنواع المخدرات

2023-12-25_21-15-36
10:13 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

5 أدوية لا تتناولها مع الشاي أو القهوة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

التامينات - تسجيل
1:11 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

هل يمكن إضافة المشتركين في التأمينات أون لاين؟

سفارة المملكة في أوغندا
1:09 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. بدء تطبيق إعفاء المواطنين من تأشيرة السفر إلى تركيا

مساند
12:13 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

مساند تحدد 5 عوامل لقيمة التأمين على عقود العمالة

منصة مدرستي
12:04 ص الأربعاء، 27 ديسمبر 2023

عاجل.. منصة مدرستي .. خطوات الدخول على اختبار المعلم 1445

WhatsApp Image 2023-12-26 at 10.24.32 PM
11:29 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

تعليق الدراسة الحضورية بجميع مدارس المدينة .. غدا الأربعاء

بريطانيا
11:03 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. خلال أيام.. بريطانيا تعفي مواطني دول الخليج ودولة عربية من تأشيرة الدخول