أبرزها "الرياضة البدنية".. بهذه الطرق تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم

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كشفت أبحاث حديثة عن طرق يمكن من خلالها أن تحمي نفسك من ارتفاع ضغط الدم خاصة مع تقدمك في العمر، مشددة على ضرورة أن تلعب لعبة طويلة وتحافظ على مستويات تمرينك مرتفعة حتى منتصف العمر. اضافة اعلان



ممارسة الرياضة تحمي من ارتفاع ضغط الدم:



وأوضحت مؤلفة الدراسة التي نشرتها «المجلة الأميركية للطب الوقائي» في أبريل (نيسان) 2021 عالمة الأوبئة كيرستن بيبينز دومينغو من جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو (UCSF) «إن المراهقين ومن هم في أوائل العشرينات من العمر قد يكونون نشطين بدنيًا ولكن هذه الأنماط تتغير مع تقدم العمر»، وذلك وفق ما نقل موقع «ساينس إليرت» العلمي.



وأظهرت العديد من الدراسات أن التمارين الرياضية تخفض ضغط الدم، لكن البحث الجديد يشير إلى أن «الحفاظ على النشاط البدني خلال مرحلة البلوغ؛ بمستويات أعلى مما كان موصى به سابقًا؛ قد يكون مهمًا بشكل خاص للوقاية من ارتفاع ضغط الدم».



وقالت دومينغو «ان ارتفاع ضغط الدم - وهو حالة خطيرة تؤثر على مليارات الأشخاص في جميع أنحاء العالم - يمكن أن يؤدي إلى نوبة قلبية وسكتة دماغية. كما أنه عامل خطر للإصابة بالخرف في وقت لاحق من الحياة».



وحسب منظمة الصحة العالمية، يعاني ما يزيد على واحد من كل أربعة رجال وحوالى واحدة من كل خمس نساء من ارتفاع ضغط الدم. لكن معظم الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم لا يعرفون حتى أنهم مصابون به، ولهذا السبب يطلق عليه غالبًا «القاتل الصامت».



طرق للتغلب على ارتفاع ضغط الدم



ومع ذلك، هناك طرق للتغلب على ارتفاع ضغط الدم؛ وممارسة الرياضة هي محور هذه الدراسة؛ حيث جندت أكثر من 5100 شخص بالغ متتبعة صحتهم على مدى ثلاثة عقود من خلال التقييمات البدنية والاستبيانات حول عاداتهم خلال ممارسة الرياضة، وحالة التدخين، وتناول الكحول.



ولتحليل البيانات، تم تجميع المشاركين في أربع فئات، حسب العرق والجنس. وفي جميع المجالات ــ بين الرجال والنساء وفي كل من المجموعتين العرقيتين ــ انخفضت مستويات النشاط البدني من سن 18 إلى 40 عاما، مع ارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم وانخفاض النشاط البدني على مدى العقود اللاحقة.



