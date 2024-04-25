أعراض "غير معروفة" في الأظافر تنذر بمرض يهدد الحياة

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السرطان مرض مميت يحدث عندما تنمو الخلايا غير الطبيعية وتنقسم بطريقة لا يمكن السيطرة عليها. ويمكن بعد ذلك أن تنتشر إلى الأنسجة والأعضاء المحيطة.

هناك أكثر من 200 نوع من السرطان الذي يمكن أن يصيب جسم الإنسان، لذلك من المستحيل معرفة جميع الأعراض المحتملة.

وترتبط العلامات التحذيرية عادة بالمكان الذي بدأ فيه المرض في الجسم، على سبيل المثال، يمكن أن يسبب سرطان الرئة سعالًا مستمرًا، ويمكن أن يؤدي سرطان الأمعاء إلى ظهور دم في البراز.

ووفقًا للدكتور أمير خان الخبير الطبي، يمكن أن تكون إحدى العلامات التحذيرية هذه هي التغيير في الأظافر، والذي يرتبط بالعديد من المشكلات الصحية بما في ذلك السرطان والسوائل في الرئتين.

وأوضح أن الأظافر الصحية يجب أن تكون "ناعمة" ولها "لون ثابت دائم". ومع ذلك، لا داعي للقلق بشأن بعض التغييرات في الأظافر. إذ يمكن أن تؤدي الإصابة إلى ظهور بقعة من اللون، بينما قد تؤدي الشيخوخة إلى ظهور نتوءات عمودية على طول الأظافر.





متلازمة الأظافر الصفراء



ما متلازمة الأظافر الصفراء؟



الأسباب المرتبطة بمتلازمة الأظافر الصفراء



وقال الطبيب عبر تطبيق "إنستجرام:"، إن اكتشاف أي تغييرات يمكن أن يساعد الطبيب في الوصول إلى جذر المشكلة إذا كنت تعاني من أعراض أخرى أيضًا.لكن بشكل أكثر تحديدًا، حذر أتباعه من متلازمة الأظافر الصفراء كعلامة محتملة للسرطان.وأضاف، وفقًا لصحيفة "إكسبريس: "متلازمة الأظافر الصفراء هي عندما تتحول الأظافر إلى اللون الأصفر، وتصبح أكثر سمكًا ولا تنمو بسرعة".ووفقًا له "يمكن أن تكون علامة على الإصابة بالسرطان، أو وجود سوائل على الرئتين، أو التهاب الشعب الهوائية، أو التهاب المفاصل الروماتويدي... ومن الجدير بالذكر أيضًا أن الأظافر يمكن أن تتأثر بالعلاج الكيميائي".وتصف عيادة كليفلاند في الولايات المتحدة، "متلازمة الأظافر الصفراء" بأنها "حالة نادرة تؤثر على أظافرك ورئتيك وأطرافك".وتقول: "الأشخاص الذين يعانون من متلازمة الأظافر الصفراء يصابون بأظافر صفراء منحنية قد تصبح سميكة أو تسقط".وقد يكون ذلك مصحوبًا بأعراض تنفسية، مثل السعال المزمن، بالإضافة إلى تورم أسفل الساقين أو الكاحلين، المعروف باسم الوذمة.ولا يعرف الخبراء بالضبط ما الذي يسبب "متلازمة الأظافر الصفراء". ومع ذلك، فهو يرتبط بضعف الدورة الدموية، أو مشاكل في التصريف اللمفاوي، أو تراكم السوائل حول الرئتين.وتضيف عيادة كليفلاند، أن متلازمة الأظافر الصفراء أكثر شيوعًا لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا. وتحدث "نادرًا" عند الأطفال.وسردت العيادة، الأسباب المرتبطة بمتلازمة الأظافر الصفراء على النحو التالي:أمراض المناعة الذاتية.السرطان.المتلازمة الكلوية.التهاب المفصل الروماتويدي.مرض الغدة الدرقية.يمكن أيضًا أن يكون سبب الأظافر الصفراء هو الالتهابات الفطرية أو التدخين أو استخدام طلاء الأظافر.