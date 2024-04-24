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دراسة: 3 مشروبات طبيعية تساعد على إنقاص الوزن

سوق القهوة
الشاي والقهوة
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كشفت دراسة حديثة عن فوائد الشاي والقهوة والكاكاو في إنقاص الوزن وزيادة المناعة والمساعدة على التخسيس.
ووفقا للدراسة، فإن مشروبات القهوة والشاي والكاكاو تعد من أكثر المشروبات المشتقة من النباتات استخداماً، والتي لها تأثيرات محتملة مضادة للسمنة.اضافة اعلان

فوائد الشاي والقهوة والكاكاو

هذا وسلطت مراجعة حديثة لـ 183 دراسة سابقة الضوء على فعالية المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في هذه المشروبات في الوقاية من السمنة.
وبحسب الدراسة، فقد وجد فريق البحث من جامعة يونينان بالصين أن المركبات النشطة بيولوجياً الموجودة في القهوة والشاي والكاكاو يمكن أن تمنع تكوين الدهون البيضاء في الجسم، وتعزز تكوين الدهون البنية التي يسهل حرقها، وتحلل الدهون، ما يمنع السمنة، وفاق "ساينس دايركت"،
وتشمل المركبات الرئيسية المضادة للسمنة الموجودة في القهوة الخضراء والمحمصة الكافيين، والتريجونيلين، والديتربينويدات، والكافيستول، والكاهوول، وكلها من مثبطات تكوين الدهون أو تسريع حرقها.
وبينما يتوفر الكافيين في المشروبات الـ3، ويعمل على تحسين الأيض وحرق الدهون، يمتاز كل مشروب بتوليفة من العناصر التي تعزز تحلل الأنسجة الدهنية، وخفض وزن الجسم.

أهم نتائج الدراسة

ووجد البحث أن مستخلصات الشاي تعمل على منع السمنة عن طريق زيادة تكوين الدهون البنية، وتثبيط تكوين الدهون البيضاء، وزيادة استهلاك الجسم للطاقة، وتثبيط الإنزيمات التي تساهم في تكوين الدهون.
أما الكاكاو فيحتوي على مضادات للأكسدة تساعد الجسم على توليد الحرارة، وتحسين مستوى الدهون في الدم، وتقليل الإجهاد التأكسدي والالتهابات، وخفض الكوليسترول.

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