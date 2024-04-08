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"سعود الطبية" تحذر: دخان البخور سام

البخور
حرق البخور والدهون في المنازل يتسبب في تلوث الهواء بمواد سامة
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 أكدت مدينة الملك سعود الطبية عضو تجمع الرياض الصحي الأول، بأن استنشاق دخان البخور يقلل نسبة الأكسجين التي تصل إلى الدماغ.اضافة اعلان
وأضافت أن هذه الحالة تصيب بنوبات الصداع والشقيقة وتهدد صحة الأسرة.

دخان البخور يتسبب في تلوث الهواء بمواد سامة

لافتة إلى أن حرق البخور والدهون في المنازل يتسبب في تلوث الهواء بمواد سامة يمكن أن تسبب مشكلات صحية في الرئتين والتهاب الشعب الهوائية وقد تصل الأضرار إلى الإصابة
 بالربو .
 وأوضحت المدينة أن البخور والدهون من المعطرات المتوارثة التي تستخدمها كثير من الأسر خلال أيام العيد لتعطير الجو واستقبال الزوار، ويسبب أزمات صدرية خصوصًا لمرضى الربو وحساسية الصدر.

دخان البخور يؤثر سلبًا في قدرة الطفل على استنشاق الهواء

كما أن التعرض المستمر لدخان البخور له التأثير السلبي نفسه الذي يسببه تدخين التبغ، منوهة بأن البخور قد يسبب ضررًا للأطفال الذين تظهر لديهم بوادر حساسية صدرية أو قابلية لحدوث مشكلات في التنفس، إذ يؤثر سلباً في قدرة الطفل على استنشاق الهواء النظيف الخالي من الرائحة ما ينعكس على تنفسه ويسبب صعوبة فيه.

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