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هل بات أكثر خطورة .. كيف يختلف "بيرولا" عن غيره من سلالات كورونا؟

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كورونا - أرشيفية
أ أ
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بدأت سلالة جديدة من فيروس كورونا في اجتياح العالم تسمى "بيرولا كوفيد"  المعروف علمياً باسم BA.2.86، الذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.

الأمراض المعدية:



وقال خبير الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز ميلمان للصحة العامة أميش أدالغا إن مثل المتغيرات الحالية الأخرى الخاضعة للمراقبة، فإن BA.2.86 هو نسخة من أوميكرون، لكنه يبعد 34 طفرة عن نظيره BA.2.

وأضاف : يُظهر هذا العدد من الطفرات أن المتحور تطور بشكل كبير، لكن الرقم لا يُترجم بالضرورة دائماً على وجود تغيير كبير في السلوك.

ووفقاً للباحث الرائد في مجال كوفيد-19 إريك توبول، فإن تلك التغييرات الجينية في الفايروس ستحجب قدرة الجهاز المناعي على التعرف على المتغير ومهاجمته، حتى لو تم تطعيم الشخص وحتى لو كان مصاباً من قبل.

منظمة الصحة العالمية:


من جهتها، قالت قائدة العمليات الفنية المتخصصة بكوفيد في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، إنه من الصعب على العلماء أن يعرفوا بالضبط مدى سرعة انتشار BA.2.86 نظراً للانخفاض في الاختبارات الفايروسية والمراقبة في جميع أنحاء العالم.

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