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1643 طالبًا من تعليم الرياض يتأهلون لاختبار المرحلة الأولى من "أذكى"

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الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي
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تأهل 1643 طالبًا وطالبة من ‫مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، لاختبار المرحلة الأولى في الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي "أذكى".اضافة اعلان

1643 طالبًا يتأهلون لاختبار المرحلة الأولى من "أذكى"

 وهنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، الطلاب والطالبات ومدارسهم وأسرهم على هذا التأهل، متمنياً لهم التوفيق في المراحل القادمة والاستفادة من أهداف ومنافسات الأولمبياد.
 وأشار متحدث الإدارة العامة لتعليم منطقة الرياض عبدالسلام الثميري إلى أن طلاب وطالبات "تعليم الرياض" يشاركون زملاءهم على مستوى المملكة في الأولمبياد الذي تنظمه "سدايا" بالشراكة مع وزارة التعليم و "موهبة" لصقل مهاراتهم المعلوماتية التي تتركز حول اكتشاف مهارات استخدام أجهزة الحاسب الآلي لحل المشكلات.

المشاركة في الأولمبياد تعتمد على تحليل المشكلات

 وأكد أن المشاركة في الأولمبياد تعتمد على تحليل المشكلات وتصميم الخوارزميات المستندة على التعلم وهيكلة البيانات والبرمجة بخوارزميات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن الإدارة وضعت خطة إعلامية لتحفيز الطلبة على المشاركة في هذه المنافسات.

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