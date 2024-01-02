كمبيوتر الدماغ وسيارات أجرة بلا سائق.. أبرز التطورات التكنولوجية في 2024

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من المتوقع أن يشهد عام 2024، العديد من الابتكارات التكنولوجية المذهلة، والتي يتوقع أـن يكون لها تأثير على حياتنا بلا شك خلال هذا العام. اضافة اعلان



فيما يلي سبعة اتجاهات وابتكارات ناشئة في مجال التكنولوجيا





1- استمرار الذكاء الاصطناعي في إحداث ثورة في حياتنا



شريحة الدماغ



قراءة الأفكار



الذكاء الاصطناعي والميتافيرس



2- الواقع المعزز يأخذنا إلى أبعاد جديدة



الواقع المعزز في مجال التسوق



3- التقدم في الطباعة الحيوية للأنسجة والأعضاء الاصطناعية



4- سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة



5- المزيد من خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار



6- إنشاء المزيد من المنازل المطبوعة ثلاثية الأبعاد



7 - زيادة السيارات الكهربائية



الذكاء الاصطناعي بات متشابكًا مع كل شيء في حياتنا، بدءًا من أدواتنا اليومية، مثل الهواتف الذكية ومكبرات الصوت الذكية، إلى منازلنا الذكية التي يمكنها ضبط درجة الحرارة والإضاءة والأمن وفقًا لتفضيلاتنا.لكن الذكاء الاصطناعي لا يجعل حياتنا أكثر راحة وراحة فحسب، بل إنه من المقرر أن يُحدث ثورة في الرعاية الصحية وغيرها من الصناعات من خلال بعض الابتكارات الرائدة.واحدة من أكثر المشاريع المرتقبة والطموحة في هذا المجال من الذكاء الاصطناعي هي شركة نيورالينك، والحاسوب التي أسسها رجل الأعمال إيلون ماسك.وتهدف الشركة إلى إنشاء جهاز لاسلكي يمكن زرعه في الدماغ وتوصيله بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي، مما يسمح للمستخدمين بالتحكم في الأجهزة والوصول إلى المعلومات والتواصل مع الآخرين بمجرد التفكير.ولاتعد "نيورالينك" هي الشركة الوحيدة التي تعمل على واجهات الدماغ والحاسوب.ومن الشركات الأخرى شركة "كيرنل"، المتخصصة في التكنولوجيا العصبية، والتي تصنع خوذة "لقراءة الأفكار"، وتستخدم أجهزة استشعار وأشعة ليزر للحصول على معلومات حول نشاط الدماغ، ومستويات الأكسجين في الدم، والمزيد.من خلال جمع بيانات مفصلة حول كيفية عمل الدماغ وتصرفاته، نأمل أن يؤدي ذلك إلى رؤى جديدة وتحقيق اختراقات في الصحة العقلية والشيخوخة والإدراك وجوانب أخرى من صحة الدماغ.تتصدر شركة ميتا، المالكة لموقع "فيس بوك"، الطريق برهانين طويلي المدى على المستقبل: الذكاء الاصطناعي والميتافيرس. واللتين لا تتقدمان بسرعة فحسب، بل تتقاربان أيضًا لخلق إمكانيات جديدة للتفاعل البشري والإبداع.أصبح الذكاء الاصطناعي أكثر سهولة وقوة من أي وقت مضى، وذلك بفضل نماذج ميتا مفتوحة المصدر مثل للاما وللاما 2، والتي تم اعتمادها وتحسينها من قبل ملايين المطورين حول العالم.أصبح الذكاء الاصطناعي أيضًا أكثر اندماجًا في المنتجات التي نستخدمها بشكل يومي، مثل إنستجرام وواتساب وماسنجر، حيث يمكنك بفضل هذه التقنية إنشاء الصور والدردشة معها والكتابة بشكل أفضل وتحرير الصور بسهولة.الواقع المعزز، هو التكنولوجيا التي تغطي المعلومات والصور الرقمية على العالم الحقيقي، مما يخلق تجربة واقع مختلط.وتقوم شركات مثل آبل وميتا وسناب شات ونيانتيك بإنشاء تجارب غامرة وجذابة تعزز إدراكنا وتفاعلنا مع العالم.لكن لا تعتقد أن الواقع المعزز مخصص للألعاب والترفيه فقط، بل هو أيضًا للتعليم والتعلم. يمكن للواقع المعزز أن يجعل التعلم أكثر متعة وتفاعلية، حيث يمكنه إضفاء الحيوية على المواضيع والمفاهيم.مجال آخر يُحدث فيه الواقع المعزز تأثيرًا كبيرًا هو التسوق.إذ يمكن أن يساعدك في اتخاذ قرارات أفضل وأكثر استنارة، حيث يمكن أن يتيح لك تجربة المنتجات ومعرفة شكلها أو ملاءمتها ومقارنة الخيارات المختلفة.تستفيد أمازون وولمارت بالفعل من الواقع المعزز لتوفير تجارب تسوق من خلال ميزة التجربة الافتراضية. يعيد الواقع المعزز تشكيل عالمنا، ويمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الابتكار والاعتماد في عام 2024 وما بعده.ابتكار آخر مثير في مجال الرعاية الصحية وهو الطباعة الحيوية، وهي استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد لإنشاء أنسجة وأعضاء صناعية.من المحتمل أن تحل الطباعة الحيوية مشكلة نقص الأعضاء ورفض الأعضاء المزروعة، بالإضافة إلى تمكين الطب الشخصي واختبار الأدوية.ولا تزال الطباعة الحيوية في مراحلها الأولى، لكن بعض الشركات والباحثين مثل الباحثين في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا حققوا بالفعل بعض التقدم المثير للإعجاب.يعمل الذكاء الاصطناعي على تغيير الطب بصورته التقليدية، ويمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من الإنجازات والتطبيقات في عام 2024 وما بعده.واحدة من أكثر التقنيات المتوقعة في عام 2024 هي خدمة سيارات الأجرة الكهربائية ذاتية القيادة من شركة زوكس، التابعة لشركة أمازون. شعارها هو "مصمم للركاب - وليس للسائقين".وتعمل زوكس على تطوير واختبار مركباتها ذاتية القيادة في مدن مختلفة منذ عام 2020، وتخطط لإطلاق خدمتها في عام 2024.وتم تصميم المركبات للتنقل في البيئات الحضرية المعقدة مع توجيه رباعي، وقيادة ثنائية الاتجاه، ومقصورة واسعة تتسع لأربعة ركاب.يمكن حجز سيارات الأجرة من خلال تطبيق أو كشك، وتقدم سعرًا ثابتًا لكل ميل. تهدف الشركة إلى توفير بديل أكثر أمانًا وكفاءة وراحة لسيارات الأجرة التقليدية، وتقليل حركة المرور والتلوث.من المتوقع أن يشهد عام 2024 نموًا كبيرًا في استخدام خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار، خاصة في المناطق الحضرية حيث يشكل الازدحام المروري والتلوث تحديات كبيرة.توفر خدمات التوصيل بالطائرات بدون طيار طريقة سريعة ومريحة وصديقة للبيئة لنقل البضائع والخدمات إلى العملاء، مما يقلل الحاجة إلى المركبات البرية والعمالة البشرية.وإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال هي أمازون، التي أضافت مدينة أمريكية ثالثة سيكون لديها قريبًا خيار تسليم طرودها بواسطة طائرة بدون طيار بدءًا من أواخر عام 2024.وتستخدم شركة برايم إير التابعة للشركة، طائرات بدون طيار لتوصيل طرود يصل وزنها إلى أكثر من 2 كيلو في ساعة واحدة أو أقل، لمدة عام تقريبًا.وكشفت الشركة أيضًا عن تصميم الطائرة بدون طيار MK30 الجديد، والذي تدعي أنه أكثر هدوءًا وأصغر حجمًا وأخف وزنًا من الطرازات السابقة.سيتم إنشاء المزيد والمزيد من المنازل بواسطة طابعة ثلاثية الأبعاد في عام 2024 كوسيلة فعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة لبناء المنازل.وتعد شركة "إيكون" رائدة في مجال تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد للبناء، وتتمثل مهمتها في إحداث ثورة في الطريقة التي نبني بها ونعيش بها.وطورت نظامًا آليًا يمكنه طباعة منزل كامل طبقة بعد طبقة، باستخدام مادة متينة تسمى لافاكريت، وهي نوع من الخرسانة يمكنه تحمل الظروف الجوية القاسية والكوارث الطبيعية مع تقليل النفايات والانبعاثات أيضًا.قامت الشركة بطباعة العديد من المنازل حول العالم، من بينها أول مجتمع مطبوع ثلاثي الأبعاد في أوستن بولاية تكساس.تتمثل رؤية "إيكون" في جعل الطباعة ثلاثية الأبعاد في متناول الجميع وإنشاء منازل جميلة وعملية ومرنة.سيكون عام 2024 عامًا مثيرًا للسيارات الكهربائية. وفقًا لبعض الخبراء، ستشكل السيارات الكهربائية أكثر من 40 في المئة من مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة بحلول عام 2024، وذلك بفضل زيادة القدرة على تحمل التكاليف والأداء والفوائد البيئية للمركبات الكهربائية.ومن المتوقع أيضًا أن تنمو مشاركة السيارات بشكل كبير في عام 2024، حيث يختار المزيد من الأشخاص حلول النقل المريحة والفعالة من حيث التكلفة.