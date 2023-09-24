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صحيفة تواصل الالكترونية

"يوتيوب" تضيف تقنية الذكاء الاصطناعي إلى خدمة "شورتس"

شورتس
منصة شورتس
أ أ
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كشفت منصة بث ملفات الفيديو الشهيرة يوتيوب عن تقديم مجموعة جديدة من المنتجات والخصائص التي تركز على مبدعي المحتوى.
وقالت إن المنتجات تشمل أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي دريم سكرين، وخدمة الفيديوهات القصيرة يوتيوب شورتس التي تنافس منصتي تيك توك وإنستجرام ريلز.اضافة اعلان


إنشاء خلفيات باستخدام الذكاء الاصطناعي

وتتاح خاصية دريم سكرين لبعض منتجي المحتوى في وقت لاحق من العام الحالي، ثم اتاحتها على نطاق أوسع في العام المقبل، وفقًا لـ "الاقتصادية".
وتتيح هذه الخاصية للمبدع إنشاء خلفيات للفيديوهات أو الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، من خلال كتابة الفكرة المطلوبة في خانة إدخال الأسئلة أو الطلبات إلى الأداة.


منصة يوتيوب

وتأتي إضافة تقنية الذكاء الاصطناعي إلى منصة يوتيوب في الوقت الذي يتزايد فيه عدد الشركات والخدمات التي تضيف خصائص الذكاء الاصطناعي إلى خدماتها.
وأضافت إمبراطورية البرمجيات الأمريكية مايكروسوفت تقنية الذكاء الاصطناعي الشهيرة كوبيلوت إلى نظام التشغيل ويندوز 11.
وأطلقت "يوتيوب" تطبيقًا للأجهزة المحمولة، يبسط إنتاج الفيديوهات وتسهيلها بالنسبة للمبتدئين في مجال إنتاج ونشر الفيديوهات.


أدوات تحرير الفيديوهات

ويسمح التطبيق الجديد يوتيوب كرييت للمستخدمين بالوصول إلى أدوات تحرير الفيديوهات مثل التحرير الدقيق وحذف الزوائد وإنشاء التعليقات النصية آليًا وغير ذلك عبر هواتفهم.
وطرحت نسخة تجريبية من هذا التطبيق المجاني حاليًا للأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد في بعض الأسواق، بحسب منصة يوتيوب.

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