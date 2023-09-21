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صحيفة تواصل الالكترونية

تيك توك تطلق تحذيراً من محتوى الذكاء الاصطناعي

تيك توك
تيك توك
أ أ
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كشفت منصة "تيك توك" عن أدوات جديدة لتحذير المستخدمين ومساعدة المبدعين من التعامل مع المحتوى الذي يتم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان

وسائل لوصف المحتوى


وأوضحت الشركة في بيان لها أنها تخطط لـ"بدء اختبار وسائل لوصف المحتوى، الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي تلقائياً".
وأضافت منصة تيك توك: "يمكن للذكاء الاصطناعي تمكين فرص إبداعية رائعة، ولكنه قد يشوش أو يضلل المشاهدين، إذا لم يكونوا على علم بأن المحتوى تم إنشاؤه أو تحريره باستخدام الذكاء الاصطناعي".

تعديل المحتوى


وأضافت الشركة: "يساعد وصف المحتوى التعامل مع هذه المسألة، من خلال توضيح للمشاهدين عندما يتم تعديل المحتوى بشكل كبير، أو تعديله بواسطة تقنية الذكاء الاصطناعي".
وتعتزم منصة تيك توك إدخال وسوم على المشاهد، التي يتم رفعها بتوضيح أن المواد تم إدخال تقنيات الذكاء الإصطناعي فيها.
وفي يوليو الماضي، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن 7 شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التزمت طوعياً "للمساهمة في التحول نحو تطوير آمن وشفاف لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

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