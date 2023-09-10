الأحد، 25 صفر 1445 ، 10 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

مسؤول يحذر من إمكانية صناعة وباء قاتل باستخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
مسؤول يحذر من إمكانية صناعة وباء قاتل باستخدام الذكاء الاصطناعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

حذر المدير التنفيذي السابق لشركة "غوغل" ورائد الذكاء الاصطناعي مصطفى سليمان، من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق وباء مميت.اضافة اعلان
وفي حديثه في حلقة من البودكاست The Diary of a CEO، قال سليمان إنه يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لتصميم فيروسات أو بكتيريا جديدة أكثر فتكا ومقاومة للعلاج.


الفيروسات المصنعة يمكن أن تكون أكثر فتكا

وأشار سليمان إلى أن هذه الفيروسات يمكن أن "تنتشر بشكل أسرع أو تكون أكثر فتكا"، مما يسبب في النهاية "المزيد من الضرر" وربما يقتل الناس "مثل الوباء".
وتابع: "نحن نعمل مع أشياء خطيرة، لا يمكننا السماح لأي شخص بالوصول إليها، إننا بحاجة إلى تحديد من يمكنه استخدام برامج الذكاء الاصطناعي، والأنظمة السحابية.


الرئيس السابق للذكاء الاصطناعي

مصطفى سليمان هو باحث ورجل أعمال بريطاني في مجال الذكاء الاصطناعي، وهو أيضا المؤسس المشارك والرئيس السابق للذكاء الاصطناعي التطبيقي في DeepMind، وهي شركة ذكاء اصطناعي استحوذت عليها "غوغل".
ولا يعد سليمان الوحيد الذي يشعر بالقلق إزاء المخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي، حيث كشف عدد من الخبراء في هذا المجال عن مخاوفهم بشأن الاستخدام السيئ لمثل هذه التكنولوجيا.


إمكانية صنع أسلحة بيولوجية

وحذر الخبراء أيضا من إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة بيولوجية.
وحذر الباحثون من إمكانية إعادة استخدام الذكاء الاصطناعي لصنع أسلحة كيميائية حيوية جديدة، وقالوا إن تجربتهم يجب أن تكون بمثابة "جرس تنبيه" لأولئك الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأدوية.
وحتى الشركات التي ابتكرت تقنيات الذكاء الاصطناعي هذه اعترفت بالضرر المحتمل الذي قد تسببه.
ووقع الرؤساء التنفيذيون لشركة OpenAI وGoogle DeepMind وStability AI، في شهر مايو، على بيان يدعو إلى جعل التخفيف من "خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي" أولوية عالمية.


الأب الروحي للذكاء الاصطناعي

وكان الدكتور جيفري هينتون، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه "الأب الروحي للذكاء الاصطناعي" والذي استقال مؤخرا من "غوغل" بعد التحذير من مخاطر التكنولوجيا، من بين الموقعين البارزين على هذا البيان.
وجاء في البيان القصير الذي نشره مركز سلامة الذكاء الاصطناعي: "يجب أن يكون التخفيف من خطر الانقراض الناجم عن الذكاء الاصطناعي أولوية عالمية إلى جانب المخاطر المجتمعية الأخرى مثل الأوبئة والحرب النووية".
وقد تم التوقيع على البيان من قبل أكثر من 300 باحث ومهندس وأكاديمي ومتخصص في مجال التكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

اقرأ أيضا

برنامج مدير لملفات
6:08 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرف على مزايا تطبيق مدير الملفات Files

جوجل
1:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تعرف على 228 مشرعاً فاشلاً لـ جوجل في 25 عاماً

هواوي ميت 60
10:42 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

"هواوي" تطرح هاتفا فريدا ضم عائلة هواتف ميت60 المثيرة للجدل

شاشة هواوي
10:31 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

"هواوي" تكشف عن شاشتها الذكية الجديدة "Vision SE3"

اقرأ أيضا

أمريكا تبدأ تحقيقاً رسمياً في استخدام هواوي رقائق متطورة في أحدث هواتفها

برنامج تجسس يدفع "أبل" لوضع خطة أمنية لحماية "آيفون"

إطلاق روبوت صيني ينافس "شات جي بي تي" في قدراته

بالذكاء الاصطناعي.. حواسيب "NVIDIA" تساعد الطلاب للإبداع والتميز الدراسي

"أبل" تخسر 5% من قيمة أسهمها.. بقرار صيني

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

جوجل 8:56 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

جوجل تعلن سياسة جديدة لإعلانات الذكاء الاصطناعي السياسية

جوجل تعمل على إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو 3:44 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

"جوجل" تكشف عن إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو في هذا التوقيت

سدايا غاية 7:25 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

"غاية" تخصص 160 مليون دولار لـ 120 شركة ناشئة

ميتا 9:39 م الخميس، 31 أغسطس 2023

كيف تمنع "ميتا" من استخدام معلوماتك وبياناتك الشخصية؟

اقرأ أيضا

أبل
4:39 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

"أبل" تؤجل إطلاق مودم الجيل الخامس لمدة عامين على الأقل

واي فاي
2:36 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

7 أشياء في المنزل تبطئ شبكة واي وفاي.. تعرف عليها

382842Image1-1180x677_d
2:30 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

كيف تتجسس الأجهزة المنزلية عليك؟.. تفاصيل مثيرة

واتساب
12:17 م الخميس، 07 سبتمبر 2023

تغييرات جذرية في واتساب.. تسريبات تكشف عن تصميم جديد لـ آيفون وأندرويد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

زلزال المغرب 10
7:21 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

سبقها الطيور والأغنام.. قطة توقعت زلزال المغرب (تفاصيل مثيرة)

قطعة-ارض-سكني
10:57 ص الأحد، 10 سبتمبر 2023

المميزات والضوابط.. سكني: صرف دعم البناء الذاتي على 5 دفعات

النيابة العامة
7:12 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

توجيه عاجل من النيابة العامة بشأن حماية حقوق الطفل

حمار يحمل جثمان
6:25 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

مشهد صادم.. نقل ضحايا زلزال المغرب عبر الدواب

صلاة
6:00 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

أدوا صلاتهم في ثبات.. مصلون اهتز بهم المسجد في زلزال المغرب (فيديو)

حساب المواطن
5:20 م الأحد، 10 سبتمبر 2023

تنويه مهم من حساب المواطن بشأن توجيه المستفيد للبنك المركزي