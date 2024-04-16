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أظهرت بيانات من شركة آي.دي.سي (IDC) للأبحاث أن شحنات الهواتف الذكية من شركة أبل انخفضت بنحو 10 بالمئة في الربع الأول من 2024.

ويأتي ذلك بسبب الضغوط التنافسية الشديدة من صانعي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد على المركز الأول عالميًا.





سامسونج تزيح أبل عن عرش صناعة الهواتف الذكية



60 مليون هاتف من سامسونج



وارتفعت شحنات الهواتف الذكية العالمية 7.8 بالمئة لتصل إلى 289.4 مليون وحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس، مع اقتناص شركة سامسونج حصة سوقية تبلغ 20.8 بالمئة لتزيح بذلك أبل من على عرش صناعة الهواتف.ويأتي الانخفاض الحاد في مبيعات الشركة المصنعة لهاتف آيفون بعد أدائها القوي في ربع المنتهي في ديسمبر عندما تفوقت على سامسونج لتصبح صانع الهواتف الأول في العالم.لكنها عادت إلى المركز الثاني بحصة سوقية تبلغ 17.3 بالمئة مع اكتساب علامات تجارية صينية مثل هواوي حصة في السوق.واحتلت شاومي، إحدى أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في الصين، المركز الثالث بحصة سوقية بلغت 14.1 بالمئة خلال الربع الأول.وشحنت سامسونج، التي أطلقت في بداية العام أحدث سلسلة وهي (جلاكسي إس24)، أكثر من 60 مليون هاتف خلال هذه الفترة.وتظهر بيانات آي.دي.سي أن أبل شحنت 50.1 مليون جهاز آيفون في الربع الأول انخفاضًا من 55.4 مليون هاتف شحنتهم في الفترة نفسها من العام الماضي.