هل يستعمر البشر المريخ؟.. سيناريوهات تحذر من مخاطر كارثية: "الفضاء فظيع"

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كشف إيلون ماسك، مؤسس شركة "سبيس إكس" وأغنى رجل في العالم، عن تخطيطه لاستقبال مليون شخص على كوكب المريخ بحلول عام 2050. اضافة اعلان

لكن كيلي وينرسميث وزاك وينرسميث قالا في كتابهما الجديد، "مدينة على المريخ"، إن استعمار الكوكب الأحمر وبناء حضارة جديدة هناك قد يكون أمرًا بعيد المنال، بل وغير مرغوب فيه.

وكتب كيلي، عالم الأحياء، وزاك، رسام الكاريكاتير: "إن الخطاب العام حول الاستيطان الفضائي مليء بالأساطير والأوهام وسوء الفهم الصريح للحقائق الأساسية".

غير أن معظم ما تعرفه عن علوم الفضاء ربما يكون خاطئًا، أو على الأقل غير مكتمل.

وحتى لو قرأت كل مقال وكل كتاب، وشاهدت كل فيلم وثائقي عن مستقبل استيطان الفضاء، فإن الغالبية العظمى مما هو موجود "تم إنشاؤه بواسطة دعاة استيطان الفضاء"، وفقًا للمؤلفين، واصفين إياها بأنها مصادر متحيزة تريد أن تصدق بقدر ما تريد منك أن تصدّق.





موطن ثان مستقل للبشرية



التأثيرات طويلة المدى للفضاء على جسم الإنسان



نقل الضروريات الأساسية من الأرض



أكل لحوم البشر



ماذا عن العلاقة الزوجية في الفضاء؟



مواد كيميائية سامة



الخطوة الأكثر أمانًا لوجود البشرية



مع ذلك، اعترف كيلي وينرسميث وزاك وينرسميث بأن المريخ، على أقل تقدير، لديه القدرة على أن يصبح موطنًا ثانيًا مستقلاً للبشرية. وقالا إن شركات مثل "سبيس إكس" ومنافستها "بلو أورجين"، على الرغم من المبالغة في الترويج لها، تسير على المسار الصحيح على الأقل.وأشار إلى أن تلك الشركات أحدثت "ثورة حقيقية في الإطلاق الفضائي وفي كل وكالة فضاء على الأرض، الدليل هو أنها تؤمن بالفعل بمستقبل المستوطنات الفضائية".لكن الإيمان لا يترجم دائمًا إلى نتائج، حتى بالنسبة للمليارديرات الذين يمتلكون موارد لا نهاية لها وحماسًا لا حدود له.لذا، شرع آل وينرسميث في البحث عن كل الطرق التي يمكن أن تنجح بها المستوطنات الفضائية، وعدد لا يحصى من الطرق التي لا يمكنها تحقيقها.وكتبا: "اتضح أنه عندما تتحدث فقط عن أشياء فنية مثل حجم الصواريخ، أو ما إذا كان المريخ يحتوي على الماء والكربون، فإن الصورة يمكن أن تبدو صلبة جدًا. ولكن، عندما ندخل في التفاصيل الأكثر اسفنجية للوجود الإنساني، تبدأ الأمور في الظهور، حسنًا، اسفنجيًا".وأشارا إلى أنه "على سبيل المثال، نحن لا نعرف سوى القليل جدًا عن التأثيرات طويلة المدى للفضاء على جسم الإنسان". "حرفيًا، لم يذهب أحد إلى الفضاء لمدة تزيد عن 437 يومًا على التوالي"، كما ذكر المؤلفان.وعلى الرغم من أن رواد فضاء أبولو لم يعانوا من أي عواقب جسدية عند القيام بمهماتهم في الفضاء، إلا أنهم شكلوا أيضًا مجموعة صغيرة جدًا - بالضبط أربعة وعشرون رجلاً، جميعهم طيارون اختباريون في ذروة الحالة البدنية وأمضوا مجتمعين أقل من شهر على سطح القمر.وقال المؤلفان: "إذا كانت هناك آثار سلبية خطيرة للحياة في الجاذبية الجزئية، فمن المرجح أن تستغرق وقتًا أطول للظهور"، بحسب ما نقلت صحيفة "نيويورك بوست".بالإضافة إلى احتمالية الإصابة بالسرطان بسبب الجرعات الهائلة من الإشعاع الإضافي خارج الغلاف المغناطيسي للأرض، فإن الحياة في ظل انعدام الجاذبية ستؤدي إلى تدهور العمود الفقري، مما يؤدي إلى هشاشة العظام وضعف العضلات ومشاكل الظهر وغيرها من المشكلات غير المريحة.وكتب آل وينرسميث: "كل ما فقدناه من الكالسيوم في العظام يمكن أن يساهم في الإمساك وحصوات الكلى".ومع الانتقال إلى المريخ، تكون قد "تركت مهد الأرض متجهًا إلى دار رعاية المسنين في المدار"، حيث يجب شحن الضروريات الأساسية مثل الطعام والماء من الأرض، على الأقل في البداية.وإذا كنت تعتقد أن أسعار المواد الغذائية باهظة الثمن الآن، فما عليك سوى الانتظار حتى يتم "إخراج سلطة البطاطس من بئر الجاذبية الأرضية، وطيرانها عبر الفراغ، ثم ترسيبها بلطف خارج غرفة معادلة الضغط المريخية"، وفق تعبير المؤلفين.ويمكن أن تشمل خيارات التغذية الأخرى المفاعلات الحيوية التي تصنع اللحوم من الخلايا، ومصادر بروتين الحشرات (الاستعداد لأكل لحوم الحشرات)، وربما البستنة، بمجرد أن نفهم كيف تؤثر الجاذبية الصغرى والإشعاع الفضائي على النباتات.إذا فشل كل شيء آخر، فهناك دائمًا أكل لحوم البشر، كما تكهن الدكتور إريك سيدهاوس في كتابه الصادر عام 2015 بعنوان "البقاء والتضحية في استكشاف المريخ".وبمجرد نفاد الطعام، سيلاحظ المستوطنون على المريخ بالتأكيد "كتل اللحوم المعبأة بالبروتين التي تعيش بجوارهم"، كما كتب سيدهاوس.بالمقارنة مع انتظار وصول آخر طعام من الأرض، مع تسعير الضروريات الأساسية بأسعار مذهلة (على افتراض أنها تصل إليك قبل أن تتضور جوعًا)، قد يبدو تناول الشخص المجاور هو الحل الأكثر عملية، وفق قوله.أوضح المؤلفان: "ستكون الفيزياء صعبة بعض الشيء، لأن كل فعل له رد فعل مساو له في المقدار ومعاكس له في الاتجاه. ليس هناك قمة أو قاع ذو معنى في حالة انعدام الجاذبية، على الأقل بالمعنى المادي".وأشارا إلى ما قاله جي هاري ستاين، وهو مهندس ومعروف في علم الصواريخ، من أن وكالة ناسا قد أجرت "تجارب سرية"، مما يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه "من الممكن بالفعل للبشر أن يتزاوجوا في حالة انعدام الوزن".وانهارت شركة "سبيس لايف أورجين"، وهي شركة هولندية ناشئة مكرسة لإرسال امرأة حامل إلى الفضاء، في عام 2019 بعد أن أشار رئيسها التنفيذي إلى "مخاوف أخلاقية وسلامية وطبية خطيرة". حتى لو أمكن ولادة طفل بأمان في الفضاء، فلا يزال يتعين عليه أن يكبر في جو عالي الإشعاع وعالي ثاني أكسيد الكربون دون جاذبية - وهذا ليس وضعًا مثاليًا تمامًا لجسم بشري في طور النمو.بالإضافة إلى ذلك، ليست كل بوصة مربعة من المريخ صالحة للسكن، وبعض الأجزاء مرغوبة أكثر من غيرها.وكتب الزوجان وينرسميث: "مهما كان شعورك تجاه قدوم المهاجرين إلى بلدك، فإن الشيء الوحيد الذي ربما لا تخاف منه هو احتمال أن يتنفسوا الكثير من الهواء".وعلى الرغم من كل هذا، فإن السبب الحقيقي الذي يجعلنا ربما نتجنب المغامرة بالذهاب إلى المريخ لبدء حياة جديدة، لخصه المؤلفان في كلمتين: "الفضاء سيء".وقالا: "الفضاء فظيع. كله"، لأن التربة على المريخ "مليئة بالمواد الكيميائية السامة، كما أن غلافه الجوي الرقيق الكربوني يثير عواصف ترابية في جميع أنحاء العالم تحجب الشمس لأسابيع في كل مرة".وهذا أمر فظيع للغاية حتى لو أصبحت الأرض غير صالحة للسكن تقريبًا بسبب تغير المناخ، والحرب النووية، والزومبي، فإنها ستظل موطنًا أفضل من المريخ.وأضافا: "إن البقاء على قيد الحياة على الأرض يتطلب نارًا وعصا مدببة. إن البقاء على قيد الحياة في الفضاء سيتطلب جميع أنواع الأدوات عالية التقنية التي بالكاد نستطيع تصنيعها على الأرض".لكن هذا لا يعني أننا يجب أن نتجنب الفضاء تمامًا. كما قال دانييل دودن، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة جونز هوبكنز، معتبرًا أن "الخطوة الأكثر أمانًا لوجود البشرية هي عدم خلق وجود بشري كبير في الفضاء أبدًا"، كما نقل المؤلفان.وهناك مقولة يحب عشاق الفضاء الاستشهاد بها، من الأب المؤسس لعلم الصواريخ كونستانتين تسيولكوفسكي. والذي كتب في عام 1911: "إن الأرض هي مهد الإنسانية، ولكن لا يمكن للمرء أن يعيش إلى الأبد في المهد".لكن آل وينرسميث، قالا "إن ما يخرج من المهد ليس بالغًا مكتمل النمو، بل طفلًا صغيرًا - يفتقر إلى المعرفة، ومتحمسًا للغاية، وعرضة لتدمير الذات. إذا كنا نخطط لمغادرة هذا المكان، فمن الأفضل أن نفعل ذلك كشخص بالغ. دعونا نقضي السنوات الصعبة في التعلم ثم ننطلق لآفاق جديدة".