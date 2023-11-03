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إيلون ماسك يحذر من الروبوتات الشبيهة بالبشر.. ماذا لو لم يعودوا لطيفين؟

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إيلون ماسك
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يرى الملياردير الأمريكي "إيلون ماسك"، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي سيشكل "عصر وفرة"، لكنه حذر من أن "الروبوتات الشبيهة بالبشر" يمكن أن تلاحق الروبوتات الإنسان في مختلف أوجه الحياة.اضافة اعلان
وجاء ذلك في كلمة إيلون ماسك في أول قمة للذكاء الاصطناعي في العالم والتي أقيمت في بليتشلي بارك بالمملكة المتحدة.


مرحلة تراجع أهمية الوظائف

وقال ماسك خلال لقاء في لندن "سنصل إلى مرحلة لا يكون فيها أي عمل ضرورياً، وأن الوظائف ستكون فقط لأولئك الذين يريدون وظيفة "ترضيهم على المستوى الشخصي".
وقال إيلون ماسك إن الذكاء الاصطناعي يشبه "الجني السحري" الذي يحقق كل الأمنيات، مذكّراً بأن الحكايات الخيالية نادراً ما تكون نهاياتها سعيدة.


تحديات المستقبل العثور على معنى للحياة

وتابع أن "أحد التحديات المستقبلية يتمثل في كيفية العثور على معنى للحياة، علينا أن نكون قلقين جدًا من الروبوتات الشبيهة بالبشر التي "يمكن أن تتبع الشخص في أي مكان".
وتساءل "ماذا سيحدث إذا حصلوا يومًا ما على تحديث لبرمجياتهم ولم يعودوا لطيفين؟".


موافقة الحكومات الغربية على "اختبارات السلامة"

وقد شهدت قمة الذكاء الاصطناعي التي استمرت يومين، موافقة الحكومات الغربية والشركات المشارِكة على نظام جديد لاختبارات السلامة في ما يسمى بالجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي ("نكست جينيريشن فرونتيير أيه آي").

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