الأربعاء، 07 ذو القعدة 1445 ، 15 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

فيسبوك تعتزم طرح سماعات مزودة بكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي

ميتا
شركة ميتا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تعتزم شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، دخول سباق دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين، بهدف تقديم سماعات أذن حديثة، مزودة بعدسة تصوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.اضافة اعلان

سماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي

ووفقا لموقع "ذا انفورمايشن" الإلكتروني، فإن المشروع يطلق عليه داخل أروقة "ميتا" بـ"كاميرابادز"، ويهدف المنتج الجديد، في حال خروجه إلى الضوء، إلى استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لتحديد العناصر في الوقت الفعلي وترجمة اللغات الأجنبية فورياً.
وكان مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، قد أبدى اهتماماً كبيراً بالمشروع، حيث راجع تصاميم مختلفة لما قد يكون شكل سماعات الأذن، إما داخل الأذن أو فوق الأذن.

الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي

ووفقا للتقرير فإن شركة ميتا ترى أن سماعات الأذن المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي الخطوة المنطقية التالية في تطور التكنولوجيا القابلة للارتداء، مع احتمالية أن يتبعها منافسون.
وتابع التقرير أن شركة ميتا، تعلم على معالجة مخاوف الخصوصية المتعلقة باستخدام الكاميرات في الأجهزة القابلة للارتداء، أي التصوير من دون إذن، حسب تقرير "أندرويد أثوريتي" الإلكتروني.
وبحسب التقرير يأتي اهتمام ميتا بالأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار اتجاه أوسع في صناعة التكنولوجيا.

اقرأ أيضا

3 أخطاء قد تتسبب في تلف هاتفك الآيفون

ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي تساعد الكفيف على اكتشاف العالم

جوجل تتيح خاصية جديدة بهواتف آيفون.. ماذا عن دائرة البحث؟

لمنع الحوادث بسبب النعاس.. طالب يبتكر برنامجًا لقياس مدة إغلاق جفن العين

150 مشاركة من 19 جامعة.. 20 مشروعًا ابتكاريًا رياديًا بمؤتمر الحاسب في الخبر

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تقنية ذكاء اصطناعي جديدة 2:01 ص الثلاثاء، 14 مايو 2024

ثورة جديدة في تقنية الذكاء الاصطناعي تساعد الكفيف على اكتشاف العالم

الذكاء الاصطناعي إدارة المشاريع 2:48 ص الثلاثاء، 07 مايو 2024

خبراء يحذرون من استخدام الذكاء الاصطناعي في كشف الكذب

شركة ميتا 8:43 م الخميس، 25 أبريل 2024

لأول مرة.. ميتا تتيح نظام تشغيل سماعتها للواقع الافتراضي لمايكروسوفت

هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية 12:19 م الأربعاء، 24 أبريل 2024

166 مليار ريال حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة لعام 2023