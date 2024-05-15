فيسبوك تعتزم طرح سماعات مزودة بكاميرات بتقنية الذكاء الاصطناعي

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تعتزم شركة ميتا، المالكة لمنصة فيسبوك، دخول سباق دمج الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية للمستخدمين، بهدف تقديم سماعات أذن حديثة، مزودة بعدسة تصوير ومدعومة بالذكاء الاصطناعي.



سماعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي



الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي



ووفقا لموقع "ذا انفورمايشن" الإلكتروني، فإن المشروع يطلق عليه داخل أروقة "ميتا" بـ"كاميرابادز"، ويهدف المنتج الجديد، في حال خروجه إلى الضوء، إلى استغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لتحديد العناصر في الوقت الفعلي وترجمة اللغات الأجنبية فورياً.وكان مارك زوكربيرغ، رئيس شركة ميتا، قد أبدى اهتماماً كبيراً بالمشروع، حيث راجع تصاميم مختلفة لما قد يكون شكل سماعات الأذن، إما داخل الأذن أو فوق الأذن.ووفقا للتقرير فإن شركة ميتا ترى أن سماعات الأذن المدعومة بالذكاء الاصطناعي هي الخطوة المنطقية التالية في تطور التكنولوجيا القابلة للارتداء، مع احتمالية أن يتبعها منافسون.وتابع التقرير أن شركة ميتا، تعلم على معالجة مخاوف الخصوصية المتعلقة باستخدام الكاميرات في الأجهزة القابلة للارتداء، أي التصوير من دون إذن، حسب تقرير "أندرويد أثوريتي" الإلكتروني.وبحسب التقرير يأتي اهتمام ميتا بالأجهزة القابلة للارتداء المدعومة بالذكاء الاصطناعي في إطار اتجاه أوسع في صناعة التكنولوجيا.