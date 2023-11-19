"لقد قلتُ الحقيقة الفعلية".. عقاب جماعي على "إيلون ماسك" لهذا السبب

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اجتمع الكبار على كلمة واحدة ضد إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي وصاحب منصة "إكس" بحجة معاداته للسامية، حيث انسحب كبار المعلنين من "إكس" ووجه البيت الأبيض الانتقادات الشديدة لماسك. اضافة اعلان





لقد أصبت كبد الحقيقة



كبار المعلنين ينسحبون من "إكس"





والت ديزني توقف الإنفاق على إكس



توتر العلاقة بين "أبل" و"إكس" مجددًا





جهود مكافحة معاداة السامية



المفوضية الأوروبية تدخل على خط الأزمة



أقر ماسك منشوراً يقول إن الشعب اليهودي يحمل "كراهية جدلية" للبيض، بالقول "لقد أصبت كبد الحقيقة". ويتفاعل ماسك بانتظام مع المستخدمين المعادين للسامية على "إكس".وصف البيت الأبيض رد ماسك بأنه تصرف غير مقبول يعرض المجتمعات اليهودية للخطر، كما عارض العديد من المساهمين في شركة "تسلا" أيضًا موقف ماسك، الرئيس التنفيذي للشركة، بل إن بعضهم نادى بضرورة إيقافه عن منصبه.قررت شركة "آي بي إم" وقف الإعلان على "إكس" لحين تسوية الموقف، كما قالت المفوضية الأوروبية وشركة "لايونز غيت إنترتيمنت" (Lions Gate Entertainment) إنهما ستسحبان الإعلانات من على "إكس".وقالت "والت ديزني" إنها أوقفت الإنفاق مؤقتًا على "إكس"، وأعلنت "باراماونت غلوبال" (Paramount Global) أنها ستعلق جميع الإعلانات، بينما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" أن شركة "وارنر برذرز ديسكفري" أوقفت حملاتها الإعلانية على المنصة.أفادت "باك نيوز" (Puck News) بأن "كومكاست"، المالكة لإمبراطورية "إن بي سي يونيفرسال" (NBCUniversal) الإعلامية، أوقفت أيضًا الإعلان مؤقتًا على "إكس".قالت "أبل"، أحد أكبر المعلنين على "إكس"، إنها ستتوقف مؤقتًا عن عرض الإعلانات على الموقع، والعلاقة بين الشركتين متوترة بالفعل، منذ أن استحوذ ماسك على الشبكة الاجتماعية العام الماضي.مسؤول في أبل أكد أنه لا يتفقوا مع الخطاب المعادي للسامية الذي يُزعم أنه زاد منذ تولي ماسك منصبه، وقال إن الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا تسأل نفسها باستمرار عما إذا كان ينبغي لها مواصلة الإعلان على المنصة.وانبرت الرئيسة التنفيذية ليندا ياكارينو للرد على الأزمة الأخيرة وقالت: "لقد كانت إكس واضحةً للغاية بشأن جهودنا لمكافحة معاداة السامية والتمييز، لا يوجد مكان لها على الإطلاق في أي مكان في العالم".قالت المفوضية الأوروبية في بيان، إن المفوضية نصحت الموظفين بوقف الإعلان على "إكس" بسبب الزيادة المثيرة للقلق في المعلومات "المضللة" وخطاب "الكراهية"، ولم تذكر على وجه التحديد منشورات ماسك.قال جو بيناروش، رئيس العمليات التجارية في "إكس"، في رسالة إلى بلومبرج: "لم تبلغ قيمة إعلانات المفوضية الأوروبية إلا نحو 5000 دولار حتى الآن هذا العام، لكنها لا تزال تنشر بشكل طبيعي عبر جميع حساباتها على إكس".