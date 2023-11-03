إيلون ماسك يكشف عن "جي بي تي الحقيقة" غدًا

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قال إيلون ماسك، إن شركته للذكاء الاصطناعي، "إكس آي"، ستقدم تكنولوجيتها الجديدة "تروث جي بي تي"، أو "جي بي تي الحقيقة" غدًا السبت، واصفًا إياها بأنها ستكون الأفضل بالعالم. اضافة اعلان

وأضاف ماسك في تدوينة على منصة "إكس"، والذي يملكه: "غدًا، ستقوم إكس آي بإصدار أول ذكاء اصطناعي لفئة منتقاه، سيكون الأفضل الذي يوجد حاليًا".





استكشاف حقيقة الكون



رياضيات التعلم العميق



شركة إكس آي



وتسعى الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أعلن عنها ماسك في يوليو، لاستكشاف حقيقة الكون، على حد تعبيره، سابقًا،ويبدو أن ماسك يهدف إلى منافسة شركات مثل "أوبن آي" وجوجل و"أنثروبيك"، الذين يقفون وراء «تشات جي بي تي" و"بارد" و"كلاود".وكان ماسك قد نجح في الحصول على آلاف من معالجات الرسوميات ذات القوة العالية في صفقة مع الشركة العملاقة في ذلك المجال "إنفيديا"، وهي المعالجات التي ستسمح بمعالجة وتحليل بيانات ضخمة، مزمع ضخها في المنصة الجديدة.ويتضمن فريق العمل خلف "إكس آي" خريجين من "ديب مايند" و"أوبن إيه آي" وفريق باحثين من جوجل ومايكروسوفت وتسلا، إضافة لمجموعة "تويتر"، والذين عملوا على تقنيات مشابهة، وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية.ووفقًا لجريج يانج، مؤسس إكس آي، ستتناول الشركة الناشئة "رياضيات التعلم العميق"، وهو جانب من جوانب الذكاء الاصطناعي، وستقوم بـ"تطوير" نظريات اللشبكات العصبية الكبيرة" لرفع مستوى الذكاء الاصطناعي "إلى المستوى التالي".وفي أغسطس، بدا أن الشركة الناشئة تقوم بعمليات توظيف، وفقًا لمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء متعددين في الشركة.وفي نفس الشهر، نشر العضو المؤسس للشركة توبي بولين صورة لشعار أزرق وأبيض على المنصة، كتب فيها "نقوم بكل ما يلزم لمجربين مختارين".وقام ماسك بتأسيس شركة "إكس آي" في نيفادا مارس الماضي، وفقًا للتسجيلات، بعدما غيّر اسم تويتر في الإجراءات المالية إلى "إكس كورب".غير أن موقع الأداة الجديدة للذكاء الاصطناعي، تشير إلى انفصالها عن "إكس كورب"، لكن الشركة الجديدة أشارت على أنها ستتعاون مع المجموعة كاملة للوصول إلى الأفضل.وقال دان هندريكس مستشار الشركة، والمدير التنفيذي لمركز سلامة الذكاء الاصطناعي سابقًا: "التخفيف من مخاطر الانقراض الناجمة عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أحد الأولويات العالمية بجانب المخاطر الاجتماعية الأخرى مثل الأوبئة والحروب النووية".وتلقى هذا البيان اعتراضًا من مجتمع التكنولوجيا، بما فيهم أكاديميين، لاعتقادهم بأن التركيز الزائد على تهديدات الذكاء الاصطناعي في المستقبل يقف عثرة أمام تقدم التكنولوجيا.