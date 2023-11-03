الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

إيلون ماسك يكشف عن "جي بي تي الحقيقة" غدًا

ايلون ماسك
إيلون ماسك
أ أ

قال إيلون ماسك، إن شركته للذكاء الاصطناعي، "إكس آي"، ستقدم تكنولوجيتها الجديدة "تروث جي بي تي"، أو "جي بي تي الحقيقة" غدًا السبت، واصفًا إياها بأنها ستكون الأفضل بالعالم.اضافة اعلان
 وأضاف ماسك في تدوينة على منصة "إكس"، والذي يملكه: "غدًا، ستقوم إكس آي بإصدار أول ذكاء اصطناعي لفئة منتقاه، سيكون الأفضل الذي يوجد حاليًا".

استكشاف حقيقة الكون

وتسعى الشركة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أعلن عنها ماسك في يوليو، لاستكشاف حقيقة الكون، على حد تعبيره، سابقًا،
ويبدو أن ماسك يهدف إلى منافسة شركات مثل "أوبن آي" وجوجل و"أنثروبيك"، الذين يقفون وراء «تشات جي بي تي" و"بارد" و"كلاود".
وكان ماسك قد نجح في الحصول على آلاف من معالجات الرسوميات ذات القوة العالية في صفقة مع الشركة العملاقة في ذلك المجال "إنفيديا"، وهي المعالجات التي ستسمح بمعالجة وتحليل بيانات ضخمة، مزمع ضخها في المنصة الجديدة.
ويتضمن فريق العمل خلف "إكس آي" خريجين من "ديب مايند"  و"أوبن إيه آي" وفريق باحثين من جوجل ومايكروسوفت وتسلا، إضافة لمجموعة "تويتر"، والذين عملوا على تقنيات مشابهة، وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

رياضيات التعلم العميق

ووفقًا لجريج يانج، مؤسس إكس آي، ستتناول الشركة الناشئة "رياضيات التعلم العميق"، وهو جانب من جوانب الذكاء الاصطناعي، وستقوم بـ"تطوير" نظريات اللشبكات العصبية الكبيرة" لرفع مستوى الذكاء الاصطناعي "إلى المستوى التالي".
وفي أغسطس، بدا أن الشركة الناشئة تقوم بعمليات توظيف، وفقًا لمشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء متعددين في الشركة.
 وفي نفس الشهر، نشر العضو المؤسس للشركة توبي بولين صورة لشعار أزرق وأبيض على المنصة، كتب فيها "نقوم بكل ما يلزم لمجربين مختارين".

شركة إكس آي

وقام ماسك بتأسيس شركة "إكس آي" في نيفادا مارس الماضي، وفقًا للتسجيلات، بعدما غيّر اسم تويتر في الإجراءات المالية إلى  "إكس كورب".
غير أن موقع الأداة الجديدة للذكاء الاصطناعي، تشير إلى انفصالها عن "إكس كورب"، لكن الشركة الجديدة أشارت على أنها ستتعاون مع المجموعة كاملة للوصول إلى الأفضل.
وقال دان هندريكس مستشار الشركة، والمدير التنفيذي لمركز سلامة الذكاء الاصطناعي سابقًا: "التخفيف من مخاطر الانقراض الناجمة عن الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون أحد الأولويات العالمية بجانب المخاطر الاجتماعية الأخرى مثل الأوبئة والحروب النووية".
وتلقى هذا البيان اعتراضًا من مجتمع التكنولوجيا، بما فيهم أكاديميين، لاعتقادهم بأن التركيز الزائد على تهديدات الذكاء الاصطناعي في المستقبل يقف عثرة أمام تقدم التكنولوجيا.

اقرأ أيضا

جوجل
11:11 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بداية من نوفمبر.. جوجل ترفع اشتراكات يوتيوب في دول حول العالم

’آيباد
9:02 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟

على بابا
8:38 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

"على بابا" تتحدي أمازون ومايكروسوفت باختراق سوق الذكاء الاصطناعي

بق الفراش
7:24 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

في أعقاب الهلع بفرنسا ودول أوروبية.. ابتكار جهاز للقضاء على بق الفراش

اقرأ أيضا

إيلون ماسك يحذر من الروبوتات الشبيهة بالبشر.. ماذا لو لم يعودوا لطيفين؟

شركة هندية تكشف مواصفات حصرية لأحدث هواتفها العاملة بنظام الأندرويد

10 علامات تدل على اختراق هاتفك الجوال

"الجبير": المملكة مستمرة في دعم الاستقرار في مجال الأمن السيبراني

"أبل" تعتزم إضافة ميزة قياس ضغط الدم إلى ساعتها الذكية

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

على بابا 8:38 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

"على بابا" تتحدي أمازون ومايكروسوفت باختراق سوق الذكاء الاصطناعي

ايلون ماسك2 2:25 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

إيلون ماسك يحذر من الروبوتات الشبيهة بالبشر.. ماذا لو لم يعودوا لطيفين؟

إكس 1 6:41 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"انخفضت إلى 19 مليار دولار".. تر اجع كبير في القيمة السوقية لـ "X"

ايلون ماسك1 10:11 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ماسك يخطط لتحويل إكس إلى منصة معاملات مالية لعملائها

اقرأ أيضا

كلمة مرور
8:52 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

يصعب اختراقها.. أفضل طريقة لاختيار كلمة مرور قوية

ساعة أبل الذكية
4:39 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

مفاجأة.. ساعة أبل الذكية ستقيس ضغط الدم وتخدم 1.3 مليار شخص

حسابات التداول الإسلامية
8:35 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تعرف على أسهل وأسرع طريقة لتسريع حاسوبك القديم (فيديو)

سناب شات
6:31 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ميزة ثورية تصل لـ "سناب شات".. هكذا يمكن قراءة التسجيلات الصوتية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:22 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

أهم 10.. سبب غزارة الأمطار بالمملكة وتبرعات إغاثة فلسطين وشروط القبول بالكليات العسكرية

3533343
10:18 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

مفاجأة.. خبراء يحذرون ويكشفون سبب غزارة الأمطار على مناطق المملكة

’آيباد
9:02 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

بعد 13 عامًا من إطلاقه.. هل يخرج "آيباد" من سباق التكنولوجيا للأبد؟

العالم في أسبوع - صغيرة
8:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. مواعيد امتحانات الطلاب وشروط جديدة للقبول بالكليات العسكرية

الكليات العسكرية
7:07 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. 17 عامًا حد أدنى.. تعرف على شروط القبول في الكليات العسكرية

حساب المواطن
6:08 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

عاجل.. مع إقرار التعديلات الجديدة.. تعرف على الحد المانع من استحقاق حساب المواطن؟