ميزة مرتقبة في متصفح كروم.. ماذا عن هجمات القراصنة؟

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يؤكد خبراء التقنية، أن القراصنة يمكنهم أن يصلوا إلى هذه الأجهزة والتحكم بها، لذا تعمل غوغل على ميزة جديدة لمتصفح كروم تمنع محاولات القرصنة من قبل مواقع الويب، التي تستهدف أجهزة مثل الطابعات وأجهزة التوجيه المتصلة بالشبكة الخاصة بالمستخدم.



ميزة جديدة في متصفح كروم



حماية الشبكات الخاصة



هذا وتقوم شركة غوغل حالياً بتطوير ميزة جديدة تسمى "التحقق من الوصول إلى الشبكة الخاصة عبر طلبات التصفح”. وتعمل هذه الميزة على مراقبة طلبات موقع الويب للوصول إلى الأجهزة المرتبطة بالشبكة والتأكد من أنها تأتي من مصدر موثوق، وعند اكتشافها طلبات من مصدر غير موثوق ستقوم بحظرها تلقائياً.وأوضحت شركة “غوغل”، أن الميزة ستعرض رسالة الحظر على كروم، وستطلب تحديث الصفحة يدوياً لتجاوز هذه الرسالة. ومن المتوقع أن تتيح الشركة الميزة لمتصفح كروم على كل من أندرويد وسطح المكتب.ووفقا لموقع “كومبسماغ” الإلكتروني، فإن الميزة الجديدة القادمة إلى كروم، تمثل خطوة مهمة في حماية الشبكات الخاصة للمستخدمين من محاولات القرصنة المحتملة، وتعزز الإجراءات الأمنية للأشخاص الذين يستخدمون متصفح كروم.يشار إلى أن غوغل أضافت مؤخراً ثلاث ميزات جديدة إلى كروم، بما في ذلك منظم علامات التبويب الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومساعد الكتابة، ومولد الخلفية المخصص.