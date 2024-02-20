الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة مرتقبة في متصفح كروم.. ماذا عن هجمات القراصنة؟

جوجل كروم
متصفح كروم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

يؤكد خبراء التقنية، أن القراصنة يمكنهم أن يصلوا إلى هذه الأجهزة والتحكم بها، لذا تعمل غوغل على ميزة جديدة لمتصفح كروم تمنع محاولات القرصنة من قبل مواقع الويب، التي تستهدف أجهزة مثل الطابعات وأجهزة التوجيه المتصلة بالشبكة الخاصة بالمستخدم.اضافة اعلان

ميزة جديدة في متصفح كروم

هذا وتقوم شركة غوغل حالياً بتطوير ميزة جديدة تسمى "التحقق من الوصول إلى الشبكة الخاصة عبر طلبات التصفح”. وتعمل هذه الميزة على مراقبة طلبات موقع الويب للوصول إلى الأجهزة المرتبطة بالشبكة والتأكد من أنها تأتي من مصدر موثوق، وعند اكتشافها طلبات من مصدر غير موثوق ستقوم بحظرها تلقائياً. 
وأوضحت شركة “غوغل”، أن الميزة ستعرض رسالة الحظر على كروم، وستطلب تحديث الصفحة يدوياً لتجاوز هذه الرسالة. ومن المتوقع أن تتيح الشركة الميزة لمتصفح كروم على كل من أندرويد وسطح المكتب. 

حماية الشبكات الخاصة

ووفقا لموقع “كومبسماغ” الإلكتروني، فإن الميزة الجديدة القادمة إلى كروم، تمثل خطوة مهمة في حماية الشبكات الخاصة للمستخدمين من محاولات القرصنة المحتملة، وتعزز الإجراءات الأمنية للأشخاص الذين يستخدمون متصفح كروم. 
يشار إلى أن غوغل أضافت مؤخراً ثلاث ميزات جديدة إلى كروم، بما في ذلك منظم علامات التبويب الجديد الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي، ومساعد الكتابة، ومولد الخلفية المخصص. 

اقرأ أيضا

تناول هذا النوع من الفاكهة يُحسّن صحتك العقلية في 4 أيام

أعادوها للشركة مرة أخرى.. شكاوى المستخدمين من نظارات أبل "فيجن برو" الجديدة

هل يصبح الذكاء الاصطناعي صديقًا للبيئة؟

أبل تدعم iPhone 16 بترقية جديدة لتعزيز مميزات الذكاء الاصطناعي

زقزقة فيسبوك.. خلل غريب يتسبب في إصدار صوت تحديث مزعج

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

جوجل 3:48 ص الخميس، 15 فبراير 2024

جوجل تطلق ميزة التصفح الآمن في أندرويد.. تعرف على أهم فوائدها

جوجل 7:03 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

جوجل تدفع 350 مليون دولار لتسوية قضية حول خصوصية المستخدمين

جوجل 1:49 ص الجمعة، 02 فبراير 2024

جوجل تطرح ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي في هواتفها.. التفاصيل

الهواتف القابلة للطي 4:09 ص الخميس، 01 فبراير 2024

منها الأسعار المرتفعة.. 5 أمور تجب معرفتها قبل شراء هاتف قابل للطي