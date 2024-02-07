جوجل تدفع 350 مليون دولار لتسوية قضية حول خصوصية المستخدمين

أ أ

وافقت شركة جوجل على دفع 350 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون تتعلق بخلل أمني في موقع التواصل الاجتماعي (جوجل+) الذي لم يعد موجودًا الآن. اضافة اعلان

فقد قُدمت التسوية الأولية في وقت متأخر من مساء الاثنين أمام المحكمة الاتحادية في سان فرانسيسكو بعد أكثر من عام من الوساطة، لكنها يجب أن تحظى بموافقة قاضية المحكمة الجزئية الأميركية ترينا طومسون.





جوجل تخفي علمها بمشكلة خصوصية المستخدمين



انخفاض أسهم الشركة الأم



وعلمت جوجل في مارس آذار 2018 بوجود خلل برمجي دام ثلاث سنوات وأدى إلى كشف البيانات الشخصية لمستخدمي جوجل+.إلا أن الشركة أخفت علمها بالمشكلة لعدة أشهر وأعلنت التزامها بأمن البيانات.وقال المساهمون إن جوجل كانت تخشى من أن يؤدي الكشف عن هذا الخلل إلى إخضاعها للتدقيق من جانب الجهات التنظيمية والعامة على غرار ما حدث مع فيسبوك بعد أن حصلت شركة "كامبريدج أناليتيكا" ومقرها لندن على بيانات مستخدمي المنصة للاستفادة منها في الانتخابات الأمريكية لعام 2016.جاء في الدعوى أن أسهم شركة ألفابت، الشركة الأم لجوجل، انخفضت عدة مرات مع ظهور أخبار عن الخلل في ذلك الوقت مما أدى إلى خسارة في القيمة السوقية للشركة تقدر بمليارات الدولارات.فيما نفت جوجل ارتكاب أي مخالفات بالموافقة على التسوية، وقالت إنها لم تجد أي دليل على إساءة استخدام البيانات.وقال المتحدث باسم الشركة خوسيه كاستانيدا "نحن نصلح مشكلات البرامج بانتظام بعد تحديدها، ونكشف عن المعلومات المتعلقة بها، ونأخذ هذه المشكلات على محمل الجد. يتعلق هذا الأمر بمنتج لم يعد موجودا ويسعدنا أنه تم حل (هذا الخلل)".