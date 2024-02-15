الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

جوجل تطلق ميزة التصفح الآمن في أندرويد.. تعرف على أهم فوائدها

جوجل
جوجل تطلق ميزة التصفح الآمن في أندرويد
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أطلقت جوجل ميزة جديدة تسمى التصفح الآمن Safe Browsing في هواتف أندرويد، وهي ميزة مصممة لتنبيه المستخدمين إلى الروابط ومواقع الويب الضارة عند محاولة الوصول إليها.اضافة اعلان

مزايا التصفح الآمن في أندرويد

ووفقًا لما رُصد في بعض الهواتف الذكية العاملة بنظام أندرويد، فقد ظهرت صفحة جديدة لميزة التصفح الآمن تشير إلى التطبيقات التي تدعم هذه الميزة.

1 – حماية المستخدمين من التصيد الاحتيالي

وتقول جوجل إنه في حال النقر مثلًا على رابط في تطبيق أخبار موثوق به يؤدي إلى موقع تصيد معروف، فقد يتلقى المستخدم تنبيهًا يخبره بالمخاطر قبل فتح الرابط لحثه على تجنب الاستمرار في التصفح.

2 - حماية حية من التهديدات

تزعم جوجل أنها توفر اكتشافًا دقيقًا للتهديدات، وليس واضحًا إن كانت تلك الميزة ستعمل على نحو افتراضي أم أنها ستحتاج إلى التفعيل يدويًا.
ومن المنتظر أن تدعم التطبيقات التي تستخدم واجهة برمجة التطبيقات للتصفح الآمن SafetyNet تلك الميزة الجديدة، وهي مدمجة في خدمات جوجل بلاي، وتتيح للتطبيقات التحقق من الروابط استنادًا إلى تحليل جوجل لها.

3 - حماية المستخدمين من البرامج الضارة

وتهدف ميزات التصفح الآمن في نظام أندرويد إلى حماية المستخدمين من البرامج الضارة من مواقع الويب التابعة لجهات خارجية، عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية، أو عند طريق تنزيل تطبيقات غير معروفة.
ولا يحتاج المستخدمون إلى تنزيل أي شيء إضافي للحصول على تلك الميزة، إذ ستُطلق عن طريق خدمات جوجل بلاي عبر تحديثات قادمة قد لا يكون للمستخدمين دخل فيها.
ومن الجدير بالذكر أن ميزة التصفح الآمن باتت متوفرة بالفعل في بعض أجهزة جوجل بكسل وسامسونج، ومن المتوقع إتاحتها لكثير من الأجهزة العاملة بنظام أندرويد خلال وقتٍ لاحق.

اقرأ أيضا

خاصية جديدة في واتساب قريباً.. وداعاً لأرقام الهواتف

"سدايا" تطلق أكاديمية الذكاء الاصطناعي التوليدي

قريبًا.. "إستراتيجية المدن الذكية" ستكون على الهواتف الخلوية للسكان

"أبل" تحل مشكلة كلمة المرور في نظارة فيجن برو

ما أبرز مزايا ويندوز 11 الجديدة؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

واتساب 2 2:44 ص الأربعاء، 14 فبراير 2024

خاصية جديدة في واتساب قريباً.. وداعاً لأرقام الهواتف

تطبيقًا ينبغي عليك حذفها فورًا من على موبايلك 3:42 ص الخميس، 08 فبراير 2024

12 تطبيقًا ينبغي عليك حذفها فورًا من على موبايلك.. تفاصيل

جوجل 7:03 ص الأربعاء، 07 فبراير 2024

جوجل تدفع 350 مليون دولار لتسوية قضية حول خصوصية المستخدمين

استخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن 4:53 ص الأحد، 04 فبراير 2024

خوفًا من اختراق بياناتك.. 7 معايير لاستخدام شبكة الإنترنت بشكل آمن