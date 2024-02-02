جوجل تطرح ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي في هواتفها.. التفاصيل

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أعلنت شركة جوجل عن طرح ميزة البحث بالذكاء الاصطناعي المسماة Circle to Search لجهازي بيكسل 8 وبيكسل 8 برو، التي تتيح للمستخدمين البحث بسرعة عن المعلومات عبر أجهزتهم المحمولة. اضافة اعلان





ميزة جديدة بهواتف جوجل



خيارات البحث بالذكاء الاصطناعي



وأوضحت الشركة، أن هذه الميزة تقدم أفكارا جديدة بخصوص كيفية جمع المعلومات عبر الإنترنت باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.وتعتمد هذه الميزة على أداة البحث المتعدد التي تتيح الجمع بين عمليات البحث عن الصور والكلمات في تطبيق الشركة.وتتضمن الميزة، خيارات البحث التحقق عن الأماكن والمباني وخطط السفر والقوائم وصور المنتجات للعثور على خيارات التسوق عبر الويب، مما يتيح مقارنة الأسعار بسهولة وشراء العناصر المرصودة عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في مقاطع الفيديو.ووفقا للشركة، فإنه يمكن تمييز الكلمات أو العبارات لجمع التعريفات والمعلومات الأساسية ذات الصلة دون مغادرة التطبيق.