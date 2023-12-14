ميزة جديدة على آيفون تحمي هاتفك من السرقة والاحتيال

أ أ
أعلنت شركة أبل، مؤخرا إطلاق الإصدار التجريبي الأول من نظام التشغيل iOS 17.3 ويتضمن ميزة جديدة قد تحبط لصوص آيفون.
الحماية من السرقة
اضافة اعلان
ووفقا للشركة، فإن ميزة حماية الأجهزة المسروقة تستخدم أدوات معينة لمنع المجرمين من استخدام رمز مرور آيفون المسروق لتشغيل الجهاز الموجود في موقع لا يرتبط عادةً بمالك الجهاز. وعند تمكين الميزة، سيطلب الهاتف استخدام Face ID أو Touch ID قبل السماح بتنفيذ إجراءات معينة.
وبحسب بيان الشركة، فإن حماية الأجهزة المسروقة تعتمد على الأدوات البيومترية لإبعاد اللصوص عن جهاز آيفون. وتتصمن الإجراءات التي تتطلب Face ID
أو Touch ID عندما يكون جهاز آيفون في مكان غير عادي عرض كلمات المرور المخزنة على الجهاز ومسح الهاتف.
وسيتم استدعاء تأخير لمدة ساعة واحدة عند إنشاء كلمة مرور معرف آبل جديدة. وبعد مرور ساعة، ستظل هناك حاجة إلى Face ID أو Touch ID لتغيير كلمة المرور. والتأخير هو في الأساس محاولة لشراء الوقت للمالك للإبلاغ عن سرقة هاتفه.
موافقة المقاييس الحيوية
هذا وتشمل الإجراءات الأخرى التي تتطلب موافقة المقاييس الحيوية عند تمكين حماية الأجهزة المسروقة ويكون آيفون بعيداً عن المواقع المعتادة للمستخدم، التقدم بطلب للحصول على بطاقة آبل كارد، وإيقاف تشغيل Lost Mode والوصول إلى طرق الدفع المخزنة في سفاري واستخدامها.
ومن المفترض أن تمنع حماية الجهاز المسروق عملية الاحتيال التي تبدأ عندما يقوم شخص ما بتكوين صداقات مع مستخدم آيفون أو التجسس عليه من أجل الحصول على رمز المرور الخاص به. وفي بعض الأحيان يتم ذلك من خلال النظر من فوق كتف مستخدم آيفون أو عن طريق طلب رؤية صورة ومشاهدة بينما يقوم مستخدم آيفون بفتح قفل هاتفه باستخدام رمز المرور الخاص به، ، بحسب موقع فون أرينا.
ومن المرتقب طرح هذه الميزة حتى وقت مبكر من العام المقبل. وإذا قمت بتثبيت الإصدار التجريبي الأول من iOS 17.3 فيمكنك تمكين حماية الأجهزة المسروقة من خلال الانتقال إلى الإعدادات > Face ID ورمز المرور > حماية الأجهزة المسروقة.
اخترنا لك أهم الموضوعات المهمة
1️⃣ مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)