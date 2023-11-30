عاجل.. 7 مميزات في هواتف آيفون لا يعرفها كثير من الناس!

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كشف موظف سابق في شركة "أبل" عن بعض المميزات الأقل شهرة لهواتف "آيفون" والتي يتعين على كل مستخدم معرفتها.

ورصد تايلر مورجان، مندوب المبيعات السابق في شركة "أبل"، سبعة مميزات لا يعرفها معظم المستخدمين، تعمل على توفير كبير للوقت، وتشمل: هز الهاتف للتراجع عن الكتابة، واستخدام شريط البحث كآلة حاسبة، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل". اضافة اعلان





المميزات السبعة



انقر للالتقاط، اضغط للتسجيل!



لوحة المفاتيح بيد واحدة



تسجيل الصوت



اللمس السريع



استخدام شريط البحث كآلة حاسبة



قم بتمييز رسائل متعددة في وقت واحد



التراجع عن الكتابة



وقال مورجان إنه بدلاً من التمرير إلى ميزة الفيديو على كاميرا "آيفون"، يمكن للمستخدمين الضغط باستمرار على الزر الذي يُستخدم عادة لالتقاط صورة.وعلى غرار "تيك توك" أو "سناب شات"، أثناء الضغط باستمرار على زر التسجيل، يمكن للمستخدمين تمرير أصابعهم لأعلى أو لأسفل شاشة الهاتف لتكبير الصورة.إذا كنت تقوم بمهام متعددة وتستخدم يدًا واحدة فقط لإرسال رسالة نصية، فإن هناك ما يعرف بميزة لوحة المفاتيح بيد واحدة.من خلال الضغط باستمرار على زر الكرة الأرضية الموجود أسفل يسار لوحة المفاتيح، ستظهر رسالة مطالبة تعرض زر الرموز التعبيرية أو خيارات اللغة.لكن الخيارات الثلاثة الموجودة في الجزء السفلي هي التي ستسمح للمستخدم بتبديل لوحة المفاتيح إلى اليسار أو اليمين أو نقلها مرة أخرى إلى المركز لسهولة الكتابة بيد واحدة.يوضح مورغان أنه من خلال التمرير لأسفل على الجزء العلوي من شاشة "آيفون"، سترى زر تسجيل الشاشة. اضغط عليه باستمرار وستظهر لك شاشة بها ميكروفون في الأسفل. حدد الميكروفون وسيقوم بتسجيل صوتك أثناء تسجيل شاشتك أيضًا.شاشة التحكم هي مركز الوظائف الأساسية لجهاز "آيفون"، وباستخدام خيار اللمس السريع، يمكن للمستخدمين تغيير ميزات التطبيق بسرعة دون الحاجة إلى الدخول إلى الإعدادات.يشرح مورجان أنه من خلال الضغط باستمرار على كل زر على حدة، يمكن للمستخدمين ضبط مؤقت، وضبط سطوع المصباح اليدوي، واختيار التقاط صورة شخصية أو تسجيل مقطع فيديو، والاتصال بسرعة أكبر بأجهزة "بلوتوث" وشبكات "واي فاي" المختلفة، مما يلغي الحاجة للذهاب إلى قائمة الإعدادات.كشف مورجان عن ميزة غير معروفة تسمح للمستخدمين بحل معادلة باستخدام شريط البحث، إذ يمكن لهم تحديد موقع شريط البحث على هواتفهم عن طريق التمرير لأسفل بعد فتح الشاشة.وسيعكس شريط البحث مظهر الكتابة في تطبيق بحث، مثل جوجل، ويمكن للمستخدمين بعد ذلك استخدام هذه الميزة لحساب المسائل الرياضية البسيطة أو المعقدة.على سبيل المثال، إذا كتبت 8*5 في شريط البحث، فسوف يخبرك تلقائيًا بالإجابة في الجزء العلوي من الشاشة.باستخدام إصبعين، يمكنك تمييز عدة رسائل وتحديدها عن طريق تمرير العمود لأعلى. وهذه الميزة تعمل فقط على تطبيقات أبل مثل الرسائل أو رسائل البريد الإلكتروني.وفي كثير من الحالات، تحاول حذف عدة رسائل في وقت واحد؛ بدلاً من تحديد وحذف رسالة واحدة في كل مرة، توفر هذه الميزة خيار تحديد جميع الرسائل ذات الصلة لحذفها مرة واحدة.هذه الميزة هي النسخة المعادلة لاستخدام ctrl+Z على جهاز الكمبيوتر.قال مورجان: "إذا قمت بحذف شيء ما عن طريق الصدفة، فيمكنك دائمًا هز هاتفك وسيمنحك خيار التراجع عنه"، موضحًا كيفية هز الهاتف لإظهار مطالبة "التراجع عن الكتابة".واختتم بالقول إن جميع الإعدادات في الوضع الافتراضي، ولكن قد يتعين على المستخدمين فقط إضافة بعضها إلى شاشات التحكم الخاصة بهم.